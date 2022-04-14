https://tr.sputniknews.com/20220414/uluslararasi-enerji-ajansi-direktoru-birol-su-an-yasanan-enerji-krizi-1970-krizinden-cok-daha-agir-1055556159.html

Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Birol: Şu an yaşanan enerji krizi 1970 krizinden çok daha ağır

Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Birol: Şu an yaşanan enerji krizi 1970 krizinden çok daha ağır

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Birol, şu an yaşanan enerji krizinin 1970'lerden çok daha farklı ve ağır olduğunu, 24 Şubat'ın küresel enerji... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T13:17+0300

2022-04-14T13:17+0300

2022-04-14T13:20+0300

uluslararası enerji ajansı (iea)

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Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) İcra Direktörü Fatih Birol, TÜSİAD etkinliğindeki konuşmasında Rusya'nın Ukrayna’ya askeri operasyonunun enerji piyasasına etkilerini değerlendirdi.24 Şubat 2022'nin birinci küresel enerji krizinin başlangıç tarihi olabileceğini belirten Birol şu an yaşanan krizin 1970'lerde yaşanandan daha farklı olduğunu söyledi:Rusya'nın bir numaralı doğalgaz ihracatçısı olduğunu kaydeden Birol Avrupa'nın doğalgaz ithalatının yüzde 45'ini Rusya'dan aldığı için yaşanan gelişmelerin Avrupa için önemli olduğuna değindi.Birol, Ukrayna krizi sonrası birçok ülke tarafından devreye alınan yaptırım kararlarının enerji sektörüne ciddi yansımaları olduğunu ve daha da olacağını söyledi.Birol ayrıca "Doğu Avrupa ülkeleri, Almanya, İtalya Rusya'ya en fazla bağımlı olan ülkeler. Bu ülkelerin alacağı kararlar da son derece önemli. Birçok ülke şu anda yaptırımlar neticesinde ithalatını azalttı. Ama azaltmak mı, sıfıra indirmek mi? Sıfıra indirmek konusunda her ülkenin politik olarak pozisyonları var. Ama enerji dünyasında bunu bir günden bir güne değiştirme imkanınız yok" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220401/uluslararasi-enerji-ajansi-yukselen-petrol-fiyatlariyla-mucadele-icin-acil-toplanti-yapacak-1055225482.html

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uluslararası enerji ajansı (iea)