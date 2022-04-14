https://tr.sputniknews.com/20220414/yokten-9-vakif-universitesinde-inceleme-1055569399.html

YÖK'ten 9 vakıf üniversitesinde inceleme

YÖK'ten 9 vakıf üniversitesinde inceleme

Yükseköğretim Kurumu'nca, bazı vakıf üniversitelerinde akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılmalarına yönelik şikayetlerle ilgili 9 vakıf üniversitesinde... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T20:02+0300

2022-04-14T20:02+0300

2022-04-14T20:04+0300

türkiye

yükseköğretim kurulu (yök)

vakıf

üniversite

vakıf üniversiteleri

inceleme

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Yükseköğretim Kurumu, ücretlerin mevzuata uygun belirlenmediği şikayetleri üzerine harekete geçti. 9 vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlatıldı.YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullanıldı:'Denetleme süreci kamuoyuna paylaşılacak'Akademisyenler tarafından iletilen şikayet dilekçelerinin ivedilikle değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Diğer taraftan vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alan akademisyenler tarafından ücret ödemelerine ilişkin Başkanlığımıza gelen şikayet dilekçeleri ivedilikle değerlendirmeye alınmış olup konu hakkında 9 Şubat 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda; 'vakıf yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılmasına' karar verilmiştir. İlgili karar vakıf yükseköğretim kurumlarına 2 Mart 2022 tarih ve 14390 sayılı yazımız ile tebliğ edilmiştir. Bir süredir basına yansıyan bazı vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikayetler üzerine YÖK gerekli inceleme ve soruşturmaları başlatmıştır. Akademik personellerden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında yapılan şikayetler üzerine 3 Mart 2022 tarihli ve 5 Nisan 2022 tarihli yazılarımızla toplam 9 vakıf yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Söz konusu üniversitelerdeki şikayetleri denetlemek üzere YÖK Denetleme Kurulu'ndan iki üye ve müfettişler görevlendirilmiştir. İncelemeler mevzuat kapsamında yapılmakta olup mevzuata aykırı tespitlerin olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25. Maddesi kapsamında ilgili yükseköğretim kurumuna önlemler uygulanacaktır. Ayrıca denetleme süreçleri ile ilgili olarak süreç şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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yükseköğretim kurulu (yök), vakıf, üniversite, vakıf üniversiteleri, inceleme