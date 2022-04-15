İngiltere'nin 'Ruanda' planına tepkiler sürüyor: 'Sorumsuzluğun doruk noktası'

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giren ve 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı giriş yapanların Ruanda'ya gönderilmesi ve oraya yerleştirilmesi kararının ardından 'uluslararası yükümlülüklerini başka ülkelerin üzerine yıkmakla' eleştiriliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giren ve 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı giriş yapanların Ruanda'ya gönderilmesi ve oraya yerleştirilmesi kararının ardından 'uluslararası yükümlülüklerini başka ülkelerin üzerine yıkmakla' eleştiriliyor.
İki ülke arasında dün imzalanan Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklık Anlaşması ile İngiltere'ye tekne ve botlarla veya kamyonlarda saklanarak yasa dışı yollarla gelenlerin 'büyük çoğunluğu', yerleştirilmeleri ve hayatlarını yeniden inşa etmeleri için Ruanda'ya gönderilecek.
Söz konusu anlaşmayla, denizaşırı bir ülkeye gönderilecek göçmenlerin çoğunluğunun bekar erkeklerden oluşacağı gündeme geldi.
'Dünyada bir ilk' olan Ruanda ile ortaklık kapsamında, İngiltere'den bu ülkeye yerleştirilenlere 5 yıla kadar eğitim, konaklama ve sağlık hizmetlerini içeren destek verileceği açıklandı.
İki ülke arasında dün imzalanan Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklık Anlaşması ile İngiltere'ye tekne ve botlarla veya kamyonlarda saklanarak yasa dışı yollarla gelenlerin 'büyük çoğunluğu', yerleştirilmeleri ve hayatlarını yeniden inşa etmeleri için Ruanda'ya gönderilecek.
Söz konusu anlaşmayla, denizaşırı bir ülkeye gönderilecek göçmenlerin çoğunluğunun bekar erkeklerden oluşacağı gündeme geldi.
'Dünyada bir ilk' olan Ruanda ile ortaklık kapsamında, İngiltere'den bu ülkeye yerleştirilenlere 5 yıla kadar eğitim, konaklama ve sağlık hizmetlerini içeren destek verileceği açıklandı.
Öte yandan, İngiltere'nin yeni göçmen planının, dünyadaki en katı ve tartışmalı göçmen politikalarından birine sahip Avustralya'nın yaklaşımını yansıttığı yorumları da yapılıyor.
Avustralya, 2013'ten bu yana ülkeye teknelerle girmeye çalışan mültecileri, taciz, intihar vakaları, cinsel saldırı, zihinsel sağlık sorunları gibi olaylarla gündemde olan Nauru ve Papua Yeni Gine'nin Manus Adası'na kurduğu gözaltı merkezlerine gönderiyor.
Söz konusu kişileri hiçbir zaman ülkeye almayacağını her fırsatta dile getiren Avustralyalı yetkililer, mülteci ve sığınmacılara, geldikleri ülkelere dönmeleri, bulundukları ülkelere yerleşmeleri (Nauru ve Papua Yeni Gine) veya üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri şeklinde üç seçenek sunuyor.
Öte yandan, İngiltere'nin yeni göçmen planının, dünyadaki en katı ve tartışmalı göçmen politikalarından birine sahip Avustralya'nın yaklaşımını yansıttığı yorumları da yapılıyor.
Avustralya, 2013'ten bu yana ülkeye teknelerle girmeye çalışan mültecileri, taciz, intihar vakaları, cinsel saldırı, zihinsel sağlık sorunları gibi olaylarla gündemde olan Nauru ve Papua Yeni Gine'nin Manus Adası'na kurduğu gözaltı merkezlerine gönderiyor.
Söz konusu kişileri hiçbir zaman ülkeye almayacağını her fırsatta dile getiren Avustralyalı yetkililer, mülteci ve sığınmacılara, geldikleri ülkelere dönmeleri, bulundukları ülkelere yerleşmeleri (Nauru ve Papua Yeni Gine) veya üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri şeklinde üç seçenek sunuyor.
İngiltere'nin yeni göçmen planına, muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.
Londra merkezli Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, yaptığı açıklamada, sığınma işlemleri için insanları başka bir ülkeye göndermenin 'sorumsuzluğun doruğu' olduğunu, hükümetin ise şu anda iltica konularında 'insanlıktan ve gerçeklikten ne kadar uzak bulunduğunu' gösterdiğini belirtti.
Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer da Johnson'ın, yeni göçmen planıyla, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından dikkatleri üzerinden başka yöne dağıtmaya çalıştığını öne sürerek, söz konusu planı 'işe yaramaz' ve 'insafsız' olarak nitelendirdi.
İngiltere'nin yeni göçmen planına, muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.
Londra merkezli Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, yaptığı açıklamada, sığınma işlemleri için insanları başka bir ülkeye göndermenin 'sorumsuzluğun doruğu' olduğunu, hükümetin ise şu anda iltica konularında 'insanlıktan ve gerçeklikten ne kadar uzak bulunduğunu' gösterdiğini belirtti.
Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer da Johnson'ın, yeni göçmen planıyla, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından dikkatleri üzerinden başka yöne dağıtmaya çalıştığını öne sürerek, söz konusu planı 'işe yaramaz' ve 'insafsız' olarak nitelendirdi.
Öte yandan, Ruanda hükümeti, İngiltere ile yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşılarken muhalefetten ise anlaşmaya itiraz geldi.
Ruanda Demokratik Yeşiller Partisi lideri Frank Habineza, ülkesine doğrudan gelmek isteyen mültecileri destekleyeceklerini ancak İngiltere dahil zengin ülkelerin sırf paraları bulunduğu için sığınmacılara karşı yükümlülüklerini başka ülkelerin üzerine yıkmalarına karşı olduklarını belirtti.
Göçmen anlaşmasının sürdürülebilir olmadığını söyleyen Habineza, İngiltere'ye göçmenler konusunda uluslararası yükümlülüğünü yerine getirme çağrısında bulundu.
Öte yandan, Ruanda hükümeti, İngiltere ile yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşılarken muhalefetten ise anlaşmaya itiraz geldi.
Ruanda Demokratik Yeşiller Partisi lideri Frank Habineza, ülkesine doğrudan gelmek isteyen mültecileri destekleyeceklerini ancak İngiltere dahil zengin ülkelerin sırf paraları bulunduğu için sığınmacılara karşı yükümlülüklerini başka ülkelerin üzerine yıkmalarına karşı olduklarını belirtti.
Göçmen anlaşmasının sürdürülebilir olmadığını söyleyen Habineza, İngiltere'ye göçmenler konusunda uluslararası yükümlülüğünü yerine getirme çağrısında bulundu.