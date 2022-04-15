İngiltere'nin 'Ruanda' planına tepkiler sürüyor: 'Sorumsuzluğun doruk noktası'

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İki ülke arasında dün imzalanan Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklık Anlaşması ile İngiltere'ye tekne ve botlarla veya kamyonlarda saklanarak yasa dışı yollarla gelenlerin 'büyük çoğunluğu', yerleştirilmeleri ve hayatlarını yeniden inşa etmeleri için Ruanda'ya gönderilecek.

Söz konusu anlaşmayla, denizaşırı bir ülkeye gönderilecek göçmenlerin çoğunluğunun bekar erkeklerden oluşacağı gündeme geldi.

'Dünyada bir ilk' olan Ruanda ile ortaklık kapsamında, İngiltere'den bu ülkeye yerleştirilenlere 5 yıla kadar eğitim, konaklama ve sağlık hizmetlerini içeren destek verileceği açıklandı.