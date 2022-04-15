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2.9 milyon dolara alınan Dorsey'in ilk tweet'i tekrar satışa çıktı: 6 bin 200 dolar teklif edildi
2.9 milyon dolara alınan Dorsey'in ilk tweet'i tekrar satışa çıktı: 6 bin 200 dolar teklif edildi
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ilk paylaştığı tweet'in NFT'si tekrar satışa çıktı. NFT için geçen yıl 2.9 milyon dolar fiyat biçilirken, bu yıl 6 bin 200... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T11:53+0300
2022-04-15T11:53+0300
yaşam
twitter
jack dorsey
nft
tweet
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Geçen yıl Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ilk tweet'ini 2.9 milyon dolara satın alan kripto para yatırımcısı Sina Estavi, NFT'yi bu yıl OpenSea adlı NFT piyasasında tekrar satışa çıkarma kararı aldı.Ancak Estavi, NFT için beklemediği kadar düşük tekliflerle karşı karşıya kaldı. Estavi'nin NFT'yi Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sıyla eşdeğer gördüğünü belirtmesine rağmen söz konusu dijital varlık için en yüksek 6 bin 200 dolar teklif edildi. Bu da alış fiyatının yüzde 0.2'sine denk düşüyor.Konuya ilişkin açıklama yapan yatırımcı, "Geçen yıl bu NFT'ye para ödediğimde çok az insan onun ne olduğunu biliyordu. Şimdi bu NFT'nin dijital dünyanın Mona Lisa'sı olduğunu dile getiriyorum. Bunun eşi benzeri yok ve aynısı bir daha asla gelmeyecek" ifadelerini kullandı.Dorsey'in 2006 yılının mart ayında attığı tweet, "just setting up my twttr," şeklindeydi. Geçen yıl NFT'si açık artırmayla satılan tweet için Estavi, en yüksek fiyatı teklif etmişti.Bu yıl dijital varlığı tekrar satışa çıkararak, gelirin yarısını yardım kuruluşu GiveDirectly'e bağışlayacağını duyuran Estavi, miktarın yaklaşık 25 milyon dolar olacağı tahminini paylaşmıştı.Satıştan elde edeceği gelirin yarısını ABD yardım kuruluşu GiveDirectly'ye bağışlayacağını açıklamış ve bu paranın 25 milyon dolar civarında olacağını tahmin ettiğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210325/twitterin-ilk-paylasimini-29-milyon-dolara-satin-alan-estavi-1044111326.html
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twitter , jack dorsey, nft, tweet

2.9 milyon dolara alınan Dorsey'in ilk tweet'i tekrar satışa çıktı: 6 bin 200 dolar teklif edildi

11:53 15.04.2022
© AP Photo / Matt RourkeTwitter logo
Twitter logo - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Matt Rourke
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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ilk paylaştığı tweet'in NFT'si tekrar satışa çıktı. NFT için geçen yıl 2.9 milyon dolar fiyat biçilirken, bu yıl 6 bin 200 dolar teklif edildi.
Geçen yıl Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ilk tweet'ini 2.9 milyon dolara satın alan kripto para yatırımcısı Sina Estavi, NFT'yi bu yıl OpenSea adlı NFT piyasasında tekrar satışa çıkarma kararı aldı.
Ancak Estavi, NFT için beklemediği kadar düşük tekliflerle karşı karşıya kaldı. Estavi'nin NFT'yi Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sıyla eşdeğer gördüğünü belirtmesine rağmen söz konusu dijital varlık için en yüksek 6 bin 200 dolar teklif edildi. Bu da alış fiyatının yüzde 0.2'sine denk düşüyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan yatırımcı, "Geçen yıl bu NFT'ye para ödediğimde çok az insan onun ne olduğunu biliyordu. Şimdi bu NFT'nin dijital dünyanın Mona Lisa'sı olduğunu dile getiriyorum. Bunun eşi benzeri yok ve aynısı bir daha asla gelmeyecek" ifadelerini kullandı.
Dorsey'in 2006 yılının mart ayında attığı tweet, "just setting up my twttr," şeklindeydi. Geçen yıl NFT'si açık artırmayla satılan tweet için Estavi, en yüksek fiyatı teklif etmişti.
Bu yıl dijital varlığı tekrar satışa çıkararak, gelirin yarısını yardım kuruluşu GiveDirectly'e bağışlayacağını duyuran Estavi, miktarın yaklaşık 25 milyon dolar olacağı tahminini paylaşmıştı.
Satıştan elde edeceği gelirin yarısını ABD yardım kuruluşu GiveDirectly'ye bağışlayacağını açıklamış ve bu paranın 25 milyon dolar civarında olacağını tahmin ettiğini söylemişti.
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2021
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Twitter'ın ilk paylaşımını 2.9 milyon dolara satın alan Estavi: Değeri yıllar sonra anlaşılacak
25 Mart 2021, 11:00
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