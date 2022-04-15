https://tr.sputniknews.com/20220415/abd-kongresi-heyeti-tayvanda-resmi-temasi-kesin-diyen-cinden-tayvan-cevresinde-tatbikat-1055581852.html
ABD Kongresi heyeti Tayvan'da: 'Resmi teması kesin' diyen Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
ABD Kongresi heyeti Tayvan'da: 'Resmi teması kesin' diyen Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
ABD Kongresi'nden üst düzey bir heyetin Taipei ziyaretiyle ABD ile Çin arasındaki Tayvan gerginliğinde yeni bir sayfa açıldı. Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
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Pekin'in 'tek Çin' politikası kapsamındaki Tayvan'a Senatör Lindsey Graham, Senatör Richard Burr, Senatör Robert Portman, Senatör Benjamin Sasse ve milletvekili Ronny Jackson'dan oluşan üst düzey bir ABD Kongresi heyeti çıkarma yaptı. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng ile görüşen ABD Kongresi heyeti, 'Tayvan demokrasisine' destek beyan ederken, Çin'e gözdağı verdi. Tayvan devlet başkanlığı ofisinde bir konuşma yapan Senato Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez, Tayvan'ın demokrasisine ve motorlu araçlardan akıllı telefonlara dek hemen her şeyde kullanılan yarı iletken çiplerin üreticisi olarak statüsüne övgüler düzdü. "Tayvan küresel önemde, küresel sonuçları olan, küresel etkiye sahip bir ülkedir, dolayısıyla şunu iyi anlamak lazım ki, Tayvan'ın güvenliğinin, kötü olmasını isteyenler açısından küresel etkileri vardır" diyen Menendez, "Nasıl Tayvan'ın istemediğine inanıyorsam, biz de Çin'le çatışma istemiyoruz" diye ekledi. Tsai de ziyareti memnuniyetle karşıladığını ve ABD-Tayvan işbirliğini daha derinleştirmesini umduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:"Rusya'nın Ukrayna işgali, demokrasilerin aralarındaki ittifakı güçlendirmek zorunda olduklarını kanıtladı. Bölgesel barışı sekteye uğratmak isteyen otoriter ülkelerin oluşturduğu tehditlere karşı kendimizi ancak kolektif olarak savunabiliriz."Tayvan'ı Çin'in ayrılmaz parçası olarak kabul eden Pekin, ABD Başkanı Joe Biden'ın koltuğa oturduğu Ocak 2021'den beri Tayvan'a üçüncü silah satışı olan Patriot füze savunma sistemine 95 milyon değerinde eğitim ve ekipman desteğini onaylaması sonrası gelen ziyarete sert tepki gösterdi.Washington'ın 'Tayvan ile tüm resmi temaslarını kesmesi ve bu tehlikeli yolda ilerlemekten kaçınması gerektiğini' söyleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, tek Çin ilkesine ve ABD ile Çin arasında 1972'den itibaren imzalanan üç bildirinin şartlarına uyulmasını talep etti. Çin Savunma Bakanlığı da 'ABD'nin provokasyonları olarak değerlendirdiği olaylara yanıt olarak Tayvan yakınlarında askeri tatbikatlar düzenleyeceğini' duyurdu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alan Komutanlığı, savaş gemileri, bombardıman uçakları, savaş uçakları ve diğer güçleri Doğu Çin Denizi ve Tayvan adası çevresinde çok amaçlı muharebe devriyeleri düzenlemek ve deniz ve hava tatbikatları yapmak için sevk ettiğini açıkladı.
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ABD Kongresi heyeti Tayvan'da: 'Resmi teması kesin' diyen Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
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ABD Kongresi'nden üst düzey bir heyetin Taipei ziyaretiyle ABD ile Çin arasındaki Tayvan gerginliğinde yeni bir sayfa açıldı. Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin provokasyonlarına misilleme olarak Tayvan yakınında askeri tatbikatlar düzenleyeceğini açıklarken, Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tayvan'la her türlü resmi teması kesmesini talep etti.
Pekin'in 'tek Çin' politikası kapsamındaki Tayvan'a Senatör Lindsey Graham, Senatör Richard Burr, Senatör Robert Portman, Senatör Benjamin Sasse ve milletvekili Ronny Jackson'dan oluşan üst düzey bir ABD Kongresi heyeti çıkarma yaptı.
Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng ile görüşen ABD Kongresi heyeti, 'Tayvan demokrasisine' destek beyan ederken, Çin'e gözdağı verdi.
Tayvan devlet başkanlığı ofisinde bir konuşma yapan Senato Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez, Tayvan'ın demokrasisine ve motorlu araçlardan akıllı telefonlara dek hemen her şeyde kullanılan yarı iletken çiplerin üreticisi olarak statüsüne övgüler düzdü.
"Tayvan küresel önemde, küresel sonuçları olan, küresel etkiye sahip bir ülkedir, dolayısıyla şunu iyi anlamak lazım ki, Tayvan'ın güvenliğinin, kötü olmasını isteyenler açısından küresel etkileri vardır" diyen Menendez, "Nasıl Tayvan'ın istemediğine inanıyorsam, biz de Çin'le çatışma istemiyoruz" diye ekledi.
Tsai de ziyareti memnuniyetle karşıladığını ve ABD-Tayvan işbirliğini daha derinleştirmesini umduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Rusya'nın Ukrayna işgali, demokrasilerin aralarındaki ittifakı güçlendirmek zorunda olduklarını kanıtladı. Bölgesel barışı sekteye uğratmak isteyen otoriter ülkelerin oluşturduğu tehditlere karşı kendimizi ancak kolektif olarak savunabiliriz."
Tayvan'ı Çin'in ayrılmaz parçası olarak kabul eden Pekin, ABD Başkanı Joe Biden'ın koltuğa oturduğu Ocak 2021'den beri Tayvan'a üçüncü silah satışı olan Patriot füze savunma sistemine 95 milyon değerinde eğitim ve ekipman desteğini onaylaması sonrası gelen ziyarete sert tepki gösterdi.
Washington'ın 'Tayvan ile tüm resmi temaslarını kesmesi ve bu tehlikeli yolda ilerlemekten kaçınması gerektiğini' söyleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, tek Çin ilkesine ve ABD ile Çin arasında 1972'den itibaren imzalanan üç bildirinin şartlarına uyulmasını talep etti.
Çin Savunma Bakanlığı da 'ABD'nin provokasyonları olarak değerlendirdiği olaylara yanıt olarak Tayvan yakınlarında askeri tatbikatlar düzenleyeceğini' duyurdu.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alan Komutanlığı, savaş gemileri, bombardıman uçakları, savaş uçakları ve diğer güçleri Doğu Çin Denizi ve Tayvan adası çevresinde çok amaçlı muharebe devriyeleri düzenlemek ve deniz ve hava tatbikatları yapmak için sevk ettiğini açıkladı.