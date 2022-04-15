https://tr.sputniknews.com/20220415/abdde-kovid-19dan-olenlerin-sayisi-988-bin-121e-cikti-1055593979.html

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 121'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 121'e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 988 bin 121'e yükseldi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T17:59+0300

2022-04-15T17:59+0300

2022-04-15T17:59+0300

koronavirüs

abd

koronavirüs

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Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 573 bin 553 olarak kayıtlara geçerken virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 988 bin 121'e çıktı.California, 9 milyon 150 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 784 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.California can kaybında da 89 bin 556 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 87 bin 808, Florida'da ise 73 bin 656 kişi hayatını kaybetti.Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,1'ine en az bir doz, yüzde 70'ine iki doz aşı uygulandı.Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47,1'ine hatırlatma dozu yapıldı.Ülkede 256 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 99 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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abd, koronavirüs