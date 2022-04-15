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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Karar kanuna uygun, yargı yetkisinin devri değil
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Karar kanuna uygun, yargı yetkisinin devri değil
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davanın durdurulmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
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bekir bozdağ
cemal kaşıkçı
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Bakan Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir" dedi.Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetmişti.
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bekir bozdağ, cemal kaşıkçı, suudi arabistan

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Karar kanuna uygun, yargı yetkisinin devri değil

08:20 15.04.2022
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davanın durdurulmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini değerlendirdi.
Bakan Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir" dedi.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetmişti.
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