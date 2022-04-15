Adalet Bakanı Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Karar kanuna uygun, yargı yetkisinin devri değil

Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;



kanuna uygundur,

yargı yetkisinin devri değildir,

davanın düşmesi değildir,



Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur.