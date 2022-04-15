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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/almanyada-halka-rusyanin-gazi-kesmesi-ihtimaline-karsilik-daha-az-dus-almalari-tavsiyesi-1055593387.html
Almanya’da halka Rusya’nın gazı kesmesi ihtimaline karşılık daha az duş almaları tavsiyesi
Almanya’da halka Rusya’nın gazı kesmesi ihtimaline karşılık daha az duş almaları tavsiyesi
Almanya’nın enerjiden sorumlu düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur’un başkanı Klaus Müller, Rusya’nın enerji ambargosu koyması ihtimaliyle ilgili olarak daha... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T17:20+0300
2022-04-15T17:28+0300
ukrayna krizi
almanya
duş
doğalgaz
rusya
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N-TV televizyonunun aktardığına göre Müller, Rusya’nın enerji sevkiyatını durdurması halinde Almanya’nın elindeki yakıtın yaz sonu veya ağustos başına kadar yeteceğini söyledi.Müller, “Ancak ondan sonra depolar gerçekten boşalacak” dedi.Bunun Almanya için istenmeyen bir senaryo olduğunu belirten Müller, Alman halkına enerji tasarrufu çağrısı yaptı.Müller, “Kendimize yeniden haftada gerçekten 7 kez sıcak duş almanın gerekip gerekmediği sorusunu yöneltmemiz gerekecek” dedi.Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonu nedeniyle getirilen yaptırımların ardından diğer Batı ülkeleri gibi Almanya da, gaz fiyatlarında keskin bir artışla karşılaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220415/avrupada-kisa-veya-orta-vadede-rus-enerji-kaynaklarinin-sifirlanmasi-mumkun-degil-1055584731.html
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almanya, duş, doğalgaz, rusya

Almanya’da halka Rusya’nın gazı kesmesi ihtimaline karşılık daha az duş almaları tavsiyesi

17:20 15.04.2022 (güncellendi: 17:28 15.04.2022)
© AAbanyo yapmak - duş almak
banyo yapmak - duş almak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AA
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Almanya’nın enerjiden sorumlu düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur’un başkanı Klaus Müller, Rusya’nın enerji ambargosu koyması ihtimaliyle ilgili olarak daha seyrek duş alınması çağrısı yaptı.
N-TV televizyonunun aktardığına göre Müller, Rusya’nın enerji sevkiyatını durdurması halinde Almanya’nın elindeki yakıtın yaz sonu veya ağustos başına kadar yeteceğini söyledi.
Müller, “Ancak ondan sonra depolar gerçekten boşalacak” dedi.
Bunun Almanya için istenmeyen bir senaryo olduğunu belirten Müller, Alman halkına enerji tasarrufu çağrısı yaptı.
Müller, “Kendimize yeniden haftada gerçekten 7 kez sıcak duş almanın gerekip gerekmediği sorusunu yöneltmemiz gerekecek” dedi.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonu nedeniyle getirilen yaptırımların ardından diğer Batı ülkeleri gibi Almanya da, gaz fiyatlarında keskin bir artışla karşılaştı.
Rusya - doğalgaz - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
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