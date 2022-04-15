https://tr.sputniknews.com/20220415/almanyada-halka-rusyanin-gazi-kesmesi-ihtimaline-karsilik-daha-az-dus-almalari-tavsiyesi-1055593387.html

Almanya’da halka Rusya’nın gazı kesmesi ihtimaline karşılık daha az duş almaları tavsiyesi

Almanya’da halka Rusya’nın gazı kesmesi ihtimaline karşılık daha az duş almaları tavsiyesi

Almanya’nın enerjiden sorumlu düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur’un başkanı Klaus Müller, Rusya’nın enerji ambargosu koyması ihtimaliyle ilgili olarak daha... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T17:20+0300

2022-04-15T17:20+0300

2022-04-15T17:28+0300

ukrayna krizi

almanya

duş

doğalgaz

rusya

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N-TV televizyonunun aktardığına göre Müller, Rusya’nın enerji sevkiyatını durdurması halinde Almanya’nın elindeki yakıtın yaz sonu veya ağustos başına kadar yeteceğini söyledi.Müller, “Ancak ondan sonra depolar gerçekten boşalacak” dedi.Bunun Almanya için istenmeyen bir senaryo olduğunu belirten Müller, Alman halkına enerji tasarrufu çağrısı yaptı.Müller, “Kendimize yeniden haftada gerçekten 7 kez sıcak duş almanın gerekip gerekmediği sorusunu yöneltmemiz gerekecek” dedi.Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonu nedeniyle getirilen yaptırımların ardından diğer Batı ülkeleri gibi Almanya da, gaz fiyatlarında keskin bir artışla karşılaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220415/avrupada-kisa-veya-orta-vadede-rus-enerji-kaynaklarinin-sifirlanmasi-mumkun-degil-1055584731.html

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almanya, duş, doğalgaz, rusya