https://tr.sputniknews.com/20220415/almanyada-halka-rusyanin-gazi-kesmesi-ihtimaline-karsilik-daha-az-dus-almalari-tavsiyesi-1055593387.html
Almanya’da halka Rusya’nın gazı kesmesi ihtimaline karşılık daha az duş almaları tavsiyesi
Almanya’da halka Rusya’nın gazı kesmesi ihtimaline karşılık daha az duş almaları tavsiyesi
Almanya’nın enerjiden sorumlu düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur’un başkanı Klaus Müller, Rusya’nın enerji ambargosu koyması ihtimaliyle ilgili olarak daha... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T17:20+0300
2022-04-15T17:20+0300
2022-04-15T17:28+0300
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almanya
duş
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N-TV televizyonunun aktardığına göre Müller, Rusya’nın enerji sevkiyatını durdurması halinde Almanya’nın elindeki yakıtın yaz sonu veya ağustos başına kadar yeteceğini söyledi.Müller, “Ancak ondan sonra depolar gerçekten boşalacak” dedi.Bunun Almanya için istenmeyen bir senaryo olduğunu belirten Müller, Alman halkına enerji tasarrufu çağrısı yaptı.Müller, “Kendimize yeniden haftada gerçekten 7 kez sıcak duş almanın gerekip gerekmediği sorusunu yöneltmemiz gerekecek” dedi.Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonu nedeniyle getirilen yaptırımların ardından diğer Batı ülkeleri gibi Almanya da, gaz fiyatlarında keskin bir artışla karşılaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220415/avrupada-kisa-veya-orta-vadede-rus-enerji-kaynaklarinin-sifirlanmasi-mumkun-degil-1055584731.html
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Almanya’da halka Rusya’nın gazı kesmesi ihtimaline karşılık daha az duş almaları tavsiyesi
17:20 15.04.2022 (güncellendi: 17:28 15.04.2022) Abone ol
Almanya’nın enerjiden sorumlu düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur’un başkanı Klaus Müller, Rusya’nın enerji ambargosu koyması ihtimaliyle ilgili olarak daha seyrek duş alınması çağrısı yaptı.
N-TV televizyonunun aktardığına göre Müller, Rusya’nın enerji sevkiyatını durdurması halinde Almanya’nın elindeki yakıtın yaz sonu veya ağustos başına kadar yeteceğini söyledi.
Müller, “Ancak ondan sonra depolar gerçekten boşalacak” dedi.
Bunun Almanya için istenmeyen bir senaryo olduğunu belirten Müller, Alman halkına enerji tasarrufu çağrısı yaptı.
Müller, “Kendimize yeniden haftada gerçekten 7 kez sıcak duş almanın gerekip gerekmediği sorusunu yöneltmemiz gerekecek” dedi.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonu nedeniyle getirilen yaptırımların ardından diğer Batı ülkeleri gibi Almanya da, gaz fiyatlarında keskin bir artışla karşılaştı.