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https://tr.sputniknews.com/20220415/amazon-enflasyon-nedeniyle-abdde-saticilardan-yuzde-5lik-ek-ucret-talep-edecek-1055575173.html
Amazon enflasyon nedeniyle ABD'de satıcılardan yüzde 5'lik ek ücret talep edecek
Amazon enflasyon nedeniyle ABD'de satıcılardan yüzde 5'lik ek ücret talep edecek
Amerikalı e-ticaret devi Amazon, artan maliyetler nedeniyle tarihinde ilk kez ABD'de satıcılara yüzde 5'lik 'yakıt ve enflasyon' ek ücreti uygulayacak. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T01:24+0300
2022-04-15T01:24+0300
ekonomi
amazon
abd
enflasyon
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Şirketin konuya ilişkin satıcılara gönderdiği mesajda, söz konusu uygulamanın enflasyonun son aylarda önemli ölçüde artması nedeniyle hayata geçirileceği aktarıldı.Amazon'un depolama ve nakliye hizmetlerini kullanan üçüncü taraf yapan satıcılara yüzde 5'lik "yakıt ve enflasyon ek ücreti" uygulanacağı belirtilen mesajda, uygulamanın 28 Nisan'da başlayacağı bildirildi.Şirketin mesajında, ek ücret uygulamasının kalıcı olmayacağı belirtilerek, "Önemli maliyet artışları yaşadık ve satış ortaklarımız üzerindeki etkiyi azaltmak için mümkün olan her yerde bunları absorbe ettik." ifadesi kullanıldı.Dünya genelinde Kovid-19 kısıtlamaları hafifledikçe 2022'de normale dönüş beklendiğini ancak artan yakıt maliyetleriyle enflasyonun daha fazla zorluk getirdiğine işaret edilen mesajda, enflasyonist maliyetlerin artıp artmayacağı veya ne kadar süre devam edeceğinin belirsiz olduğu kaydedildi.Öte yandan Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, CNBC kanalına verdiği röportajda, salgın, enflasyon ve savaşın maliyetlerinin şirketin karşılayamayacağı kadar yüksek olduğunu ifade etti.Satıcılara uygulanacak ek ücretin, şirketin enflasyon, salgın ve Ukrayna'daki savaşa bağlı artan maliyetlerle karşı karşıya kalması nedeniyle gerekli bir adım olduğunu savunan Jassy, "Belli bir noktada, tüm bu maliyetleri karşılamaya devam edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.ABD'de enflasyon martta yıllık yüzde 8.5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
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amazon, abd, enflasyon

Amazon enflasyon nedeniyle ABD'de satıcılardan yüzde 5'lik ek ücret talep edecek

01:24 15.04.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTESAmazon
Amazon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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Amerikalı e-ticaret devi Amazon, artan maliyetler nedeniyle tarihinde ilk kez ABD'de satıcılara yüzde 5'lik 'yakıt ve enflasyon' ek ücreti uygulayacak.
Şirketin konuya ilişkin satıcılara gönderdiği mesajda, söz konusu uygulamanın enflasyonun son aylarda önemli ölçüde artması nedeniyle hayata geçirileceği aktarıldı.
Amazon'un depolama ve nakliye hizmetlerini kullanan üçüncü taraf yapan satıcılara yüzde 5'lik "yakıt ve enflasyon ek ücreti" uygulanacağı belirtilen mesajda, uygulamanın 28 Nisan'da başlayacağı bildirildi.
Şirketin mesajında, ek ücret uygulamasının kalıcı olmayacağı belirtilerek, "Önemli maliyet artışları yaşadık ve satış ortaklarımız üzerindeki etkiyi azaltmak için mümkün olan her yerde bunları absorbe ettik." ifadesi kullanıldı.
Dünya genelinde Kovid-19 kısıtlamaları hafifledikçe 2022'de normale dönüş beklendiğini ancak artan yakıt maliyetleriyle enflasyonun daha fazla zorluk getirdiğine işaret edilen mesajda, enflasyonist maliyetlerin artıp artmayacağı veya ne kadar süre devam edeceğinin belirsiz olduğu kaydedildi.
Öte yandan Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, CNBC kanalına verdiği röportajda, salgın, enflasyon ve savaşın maliyetlerinin şirketin karşılayamayacağı kadar yüksek olduğunu ifade etti.
Satıcılara uygulanacak ek ücretin, şirketin enflasyon, salgın ve Ukrayna'daki savaşa bağlı artan maliyetlerle karşı karşıya kalması nedeniyle gerekli bir adım olduğunu savunan Jassy, "Belli bir noktada, tüm bu maliyetleri karşılamaya devam edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'de enflasyon martta yıllık yüzde 8.5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
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