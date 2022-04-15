https://tr.sputniknews.com/20220415/atabay-insanligin-gelecegi-adina-abdnin-biyolojik-faaliyetlerinin-arastirilmasi-gerekiyor-1055587498.html

Atabay: İnsanlığın geleceği adına ABD’nin biyolojik faaliyetlerinin araştırılması gerekiyor

Atabay: İnsanlığın geleceği adına ABD’nin biyolojik faaliyetlerinin araştırılması gerekiyor

Rusya’nın, ABD’nin Ukrayna’daki ve dünyanın birçok farklı noktasındaki biyoloji laboratuvarları hakkında açıklamaları birçok gerçeği gün yüzüne çıkarmaya devam... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T14:47+0300

2022-04-15T14:47+0300

2022-04-15T14:57+0300

görüş

rusya

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abd

biyolojik laboratuvar

biyolojik silah

ünal atabay

igor kirillov

rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği komutanı orgeneral igor kirillov

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Rusya Savunma Bakanlığı, 26 Mart’ta Ukrayna’daki ve dünyanın diğer bazı ülkelerindeki ABD’nin biyoloji laboratuvarları hakkında bir rapor yayınlamıştı. Bu rapora göre ABD ordusu, Biyolojik Silahların Üretiminin Yasaklanması Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni ihlal ederek Ukrayna'da ölümcül virüsler, bakteriler ve toksinler üretiyor ve yüz binlerce insan sistematik olarak tehlikeli patojenlere ve tedavisi olmayan diğer hastalıklara maruz kalıyor. Askeri bilim adamları, Ukrayna da 25 ülkedeki Pentagon’un biyoloji laboratuvarlarında gizli bir şekilde yapay virüsleri test ediyor. ABD’nin biyoloji laboratuvarları, eski Sovyetler Birliği, Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve Afrika’da 2.1 milyar dolarlık bir Ortak Biyolojik İşbirliği Programı (CBEP) dahilinde ABD Savunma Bakanlığı’nın Savunma Tehdidi Azaltma Ajansı (DTRA) tarafından finanse ediliyor. Bu raporda Ukrayna’daki 10 farklı noktadaki laboratuvarların yeri de paylaşıldı. Sputnik, bu konuyu ayrıntılarıyla haberleştirmişti. Biden’ın oğlu finanse ediyorDaily Mail ve New York Post gazeteleri de ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, Pentagon'un Ukrayna'daki askeri biyolojik laboratuvarlarının finanse edilmesinde rol aldığını kanıtlayan e-postaları sızdırdı. Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarından elde edilen e-postalar, Rusya'nın Biden Jr'ın Ukrayna'daki askeri biyolojik araştırmaların finansmanına yardım ettiği yönündeki iddialarını kanıtladı.‘ABD'nin boşluktan yararlanarak askeri-biyolojik potansiyelini geliştiriyor’Bu tartışmalara yeni bir başlık ise Rus Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı İgor Kirillov tarafından eklendi. Kirillov, Ukrayna’nın zehirli kimyasal maddeleri püskürtmek için kullanılabilecek olan 50 insansız hava aracı (İHA) satın aldığını duyurdu.Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekât sayesinde ABD’nin Ukrayna’daki askeri biyolojik faaliyetleri ile ilgili ek bilgiler ele geçirildiğine dikkat çeken Kirillov, “Söz konusu bilgiler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’nin çok sayıda ihlal edildiğini doğruluyor” vurgusunu yaptı.Kirillov ayrıca ABD'nin uluslararası hukuktaki boşluklardan ve net denetleme mekanizmasının yokluğundan yararlanarak dünyanın çeşitli bölgelerinde askeri-biyolojik potansiyelini geliştirdiğini vurguladı.‘Uluslararası bağımsız kuruluşlar incelemeli’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay da bu konunun bağımsız laboratuvarlar tarafından araştırılması gerektiğini ifade ediyor:Atabay, “Tabi tarafsız örgüt bulmak çok zor ama buna insanlığın ihtiyacı var” diye de ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220327/bati-medyasi-bidenin-oglunun-ukraynadaki-biyolojik-laboratuvarlari-finanse-ettigini-dogruladi-1055073532.html

https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-zehirli-kimyasallari-puskurtmek-icin-50den-fazla-iha-satin-aldi-1055561698.html

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rusya, ukrayna, abd, biyolojik laboratuvar, biyolojik silah, ünal atabay, igor kirillov, rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği komutanı orgeneral igor kirillov