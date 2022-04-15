https://tr.sputniknews.com/20220415/bakan-karaismailoglu-buyuk-ve-guclu-bir-turkiye-saglam-bir-ulastirma-altyapisi-sayesinde-olur-1055598586.html

Bakan Karaismailoğlu: Büyük ve güçlü bir Türkiye, sağlam bir ulaştırma altyapısı sayesinde olur

Bakan Karaismailoğlu: Büyük ve güçlü bir Türkiye, sağlam bir ulaştırma altyapısı sayesinde olur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 20 yıldır Bakanlık olarak 170 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "28 bin 600 kilometre olan... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T22:19+0300

2022-04-15T22:19+0300

2022-04-15T22:19+0300

politika

adil karaismailoğlu

türkiye

karayolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055165856_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5f20d1b20a7264701290366f123aafe0.jpg

Karaismailoğlu, Antalya’da bulunan Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü çalışanlarıyla kurumun sosyal tesislerinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir ekip olarak yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve çok büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.Bu mücadelenin amacının büyük ve güçlü bir Türkiye’nin adımlarını atmak olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları belirtti:Son 20 yıldır yapılan çalışmaların anlatmakla bitmeyeceğini dile getiren Karaismailoğlu, "En son Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıpta ile baktığı, dünyanın en uzun asma köprüsünü yaparak Türkiye Cumhuriyeti ve dünyanın hizmetine sunduk. Hakikaten mühendislik harikası bir proje. Artık dünyanın en iyi mühendislik projelerini yapıyoruz. Artık dünyanın en büyük teknolojik işlerini yapıyoruz. O yüzden Türkiye'ye bütün gelişmekte olan ülkeler gelip bilgi, beceri ve tecrübelerimizden faydalanmak istiyorlar. Bizim de en büyük hedefimizin dünyanın gelişmiş ekonomileri içinde yer almak. O yüzden bu güçlü altyapıyla beraber hiçbir eksik yok." diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma projelerinin akarsuya benzediğini belirterek, nehirlerin gittikleri yere canlılık getirip üretimi artırdıkları gibi ulaştırma projelerinin de bunlarla aynı olduğunu söyledi.Bir bölgeye ne kadar hızlı ve güvenli ulaşılırsa o bölgenin istihdamına, üretimine, turizmine, tarımına o derece daha fazla katkı sağlandığının altını çizen Karaismailoğlu, "Son 20 yıldır Ulaştırma Bakanlığı olarak 170 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun üretime, milli gelire etkisi kat be kat bundan çok daha fazla. O yüzden yap-işlet-devret projelerimizi hem de kamu bütçesini planlı bir şekilde kullanarak dünyanın en büyük projelerini aynı anda yapabildik. Nasıl Çanakkale Köprüsü'nü yaparken Anadolu’daki yüzlerce projeyi aynı anda yapıyorsak bu da iyi bir planlama ve bütçelerini oluşturup projeleri kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Karaismailoğlu, önceki günlerde 2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Planı’nı açıkladıklarını anımsatarak, 2053 yılına kadar her yıl yapılabileceklerin planlandığını belirtti.Artık gelecek 2-3 yılı değil 30 seneyi planlayan bir büyük Türkiye olduklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Çok güçlü bir Türkiye var. Önümüzdeki 30 yılda 198 milyar dolarlık projelerimizin hepsini planladık. İnşallah bunları bir program dahilinde yapacağız." dedi.Son 20 yıldır bütçelerinin yaklaşık yüzde 65’ini kara yollarına harcadıklarını aktaran Karaismailoğlu, ihtiyaçlar ve talepler bitmediği için buna devam edeceklerini belirtti.Karaismailoğlu, "28 bin 600 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 2053 yılına kadar 38 bin kilometreye çıkartacağız" ifadesini kullanarak, "Otoyol uzunluğumuzu da 8 bin kilometrenin üzerine çıkarmak için bütün planlamalarımızı yaptık. Projelerimizi hazırladık. Hızlı bir şekilde çalışıyoruz." dedi.Bakan Karaismailoğlu, Antalya-Alanya arasındaki otoyol ihalesinin yaz aylarında yapılacağını de sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adil karaismailoğlu, türkiye, karayolu