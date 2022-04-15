Bakan Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz, işsizliği tek haneye indireceğiz

Bu bir liderliktir. Olaylara insancıl bakmanın tezahürüdür. Gözlerinizi kapatın, sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin olmadığı bu problemlerle kim nasıl hareket edecekti. Çözüm üreten, Türkiye. Bu enflasyonun üstesinden gelecek olan da Türkiye'dir. Bu bir liderliktir. Olaylara insancıl bakmanın tezahürüdür. Gözlerinizi kapatın, sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin olmadığı bu problemlerle kim nasıl hareket edecekti. Çözüm üreten, Türkiye. Bu enflasyonun üstesinden gelecek olan da Türkiye'dir.

Milletimizi korkuya ve paniğe sevk eden çevrenin bir şeyi idrak etmesi lazım, hangi spekülatif hareketleri yaparsanız yapın, vatan-millet aşkımızı söndüremeyeceksiniz. Milletimizi korkuya ve paniğe sevk eden çevrenin bir şeyi idrak etmesi lazım, hangi spekülatif hareketleri yaparsanız yapın, vatan-millet aşkımızı söndüremeyeceksiniz.

Onların gözünde ekonomi bir takım grafik ve ezberlenmiş hazır olan formüllerdendir. Unuttukları bir şey var bunların yanında bir ekonominin ve paydaşlarının başta kendilerine olmak üzere kendilerine duyduğu güvendir, bir özgüven meselesidir. Özgüvenimizle istikrarlı duruşumuzla, yol ve yöntemleri bilişimizle bütün engelleri ve karamsarlık tablolarını yıkacak iradeye sahibiz Elhamdülillah Onların gözünde ekonomi bir takım grafik ve ezberlenmiş hazır olan formüllerdendir. Unuttukları bir şey var bunların yanında bir ekonominin ve paydaşlarının başta kendilerine olmak üzere kendilerine duyduğu güvendir, bir özgüven meselesidir. Özgüvenimizle istikrarlı duruşumuzla, yol ve yöntemleri bilişimizle bütün engelleri ve karamsarlık tablolarını yıkacak iradeye sahibiz Elhamdülillah

2020 yılında Türkiye Çin'den sonra büyüyen ülke oldu. Dünya ne oldu? Küçüldü. Dünya Bankası'ndan uluslararası kuruluşlara kadar Türkiye yüzde 3 büyüyecek, 4 büyüyecek diye başladılar. Ne oldu? Yüzde 11 büyüdü. 2020 yılında Türkiye Çin'den sonra büyüyen ülke oldu. Dünya ne oldu? Küçüldü. Dünya Bankası'ndan uluslararası kuruluşlara kadar Türkiye yüzde 3 büyüyecek, 4 büyüyecek diye başladılar. Ne oldu? Yüzde 11 büyüdü.

İşsizlik patlayacak yüzde 14,15 olacak diyenler ne oldu? Son açıklanan veriyi biliyorsunuz yüzde 10,7'ye düştü. İşsizlik patlayacak yüzde 14,15 olacak diyenler ne oldu? Son açıklanan veriyi biliyorsunuz yüzde 10,7'ye düştü.

Bu ülkeyle birlikte herkes büyüyecek, büyümeye devam edeceğiz, bizim önümüzü kimse kapatamaz. Dünya aynı problemlerle karşı karşıya kalıyor. Karadeniz'in kuzeyinde savaş var, emtia, petrol, gıda fiyatları almış başını gidiyor. Sonuç; dünyada ABD'de Avrupa'da son 40 yılın 50 yılın 70 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalan ülkeler var. Ortada Türkiye ve dünya açısında ciddi bir problem var. Ne diyorlar yandık, bittik, öldük. Kim diyor? Önünde akademik tilti olanlar muhalefetin önde gidenleri, ülkenin akıllıları. Televizyonda konuşuyorlar. Bu ülkeyle birlikte herkes büyüyecek, büyümeye devam edeceğiz, bizim önümüzü kimse kapatamaz. Dünya aynı problemlerle karşı karşıya kalıyor. Karadeniz'in kuzeyinde savaş var, emtia, petrol, gıda fiyatları almış başını gidiyor. Sonuç; dünyada ABD'de Avrupa'da son 40 yılın 50 yılın 70 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalan ülkeler var. Ortada Türkiye ve dünya açısında ciddi bir problem var. Ne diyorlar yandık, bittik, öldük. Kim diyor? Önünde akademik tilti olanlar muhalefetin önde gidenleri, ülkenin akıllıları. Televizyonda konuşuyorlar.

İş Dünyası'na sesleniyorum; kazanmıyor musunuz? Çalışanlarınızla paylaşmıyor musunuz? Yandık, bittik, bu ülke yanmaz. İş Dünyası'na sesleniyorum; kazanmıyor musunuz? Çalışanlarınızla paylaşmıyor musunuz? Yandık, bittik, bu ülke yanmaz.

Sorunlara gözlerimizi kapayıp, halı altına süpürenlerden değiliz. Sorunlara karşı paydaşlarımızla nasıl çözüleceğine dair kafa yoruyoruz. Sorunlara gözlerimizi kapayıp, halı altına süpürenlerden değiliz. Sorunlara karşı paydaşlarımızla nasıl çözüleceğine dair kafa yoruyoruz.

2018'den beri yükselen döviz kuru küresel fiyatlarla birleşince enflasyon arttı, ne yaptığımızı biliyoruz bu işin üstesinden geleceğiz. Allah'ın izniyle bu enflasyonun üstesinden gelecek de yine Türkiye'dir, yine biziz" 2018'den beri yükselen döviz kuru küresel fiyatlarla birleşince enflasyon arttı, ne yaptığımızı biliyoruz bu işin üstesinden geleceğiz. Allah'ın izniyle bu enflasyonun üstesinden gelecek de yine Türkiye'dir, yine biziz"