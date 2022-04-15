https://tr.sputniknews.com/20220415/bu-bayram-tek-yon-otobus-biletleri-350-tl-1055578730.html

Bu bayram tek yön otobüs biletleri 350 TL

Bu bayram tek yön otobüs biletleri 350 TL

Bayram dönemi uçak ve otobüs fiyatları belli oldu. İstanbul’dan İzmir ve Antalya gibi tatil bölgelerine en uygun “tek yön” otobüs biletleri 350 liradan, uçak... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T09:21+0300

2022-04-15T09:21+0300

2022-04-15T09:21+0300

türkiye

otobüs

uçak

otobüs bileti

bayram

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Ramazan bayramına sayılı günler kala yurtiçi uçak ve otobüs biletlerinin fiyatları belli oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki artışa da bağlı olarak bu bayram otobüs ve uçak biletlerinin fiyatları, geçen yılla karşılaştırıldığında yüzde 50 ila yüzde 75 arasında yükseldi. Buna göre, yılın ilk tatilini, tatil bölgelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen İstanbullular’ın, gidiş-dönüş ortalama en az 700 lira ödemesi gerekiyor. Bayram tatilinden hemen önceki son resmi iş günü olan 29 Nisan Cuma günü dikkate alındığında, otobüs şirketlerinin İzmir, Antalya ve Bodrum gibi tatil bölgelerine “tek yön” tarifesi 350 liradan başlıyor ve 500 liraya kadar uzanıyor. Uçaklarda tatil bölgelerine “tek yön” gidiş ücreti minimum 700 lira olarak belirlenmiş durumda. İç Anadolu ve Doğu Anadolu için ise otobüs biletlerinin tek yön gidiş ücreti en az 500 lira olarak satılırken, uçak biletleri en az 700 liradan satışa çıkıyor.Bodrum yine pahalıHürriyet'in haberine göre, bayram tatillerinde en çok tercih edilen lokasyonlardan olan Antalya, Bodrum ve İzmir’e otobüs veya uçakla İstanbul’dan seyahat etmek için gidiş-dönüş en az 700 lira ödemek gerekiyor. Firmaların internet sitelerinde yer alan bilet fiyatlarına göre, İstanbul’dan İzmir’e gidiş-dönüş Otobüs Bileti 700 lira, Uçak Bileti 1.200 lira olarak belirlenmiş durumda. Antalya için de yine gidiş-dönüş otobüs bileti en az 760 lirayken, uçak bileti 1.400 liraya satışa sunuluyor. Gerek konaklama gerek gerekse yeme-içme fiyatlarıyla el yakan Bodrum’a seyahat etmenin bedeli de diğer bölgelere kıyasla daha pahalı. Öyle ki, İstanbul’dan Bodrum’a gidiş-dönüş otobüs bileti en az 1000 liraya satılıyor. Bayram döneminde İstanbul’dan Bodrum’a uçakla gidiş-dönüşün bedeli ise 1.400 lira seviyesinde.Diyarbakır en az 1000 TL Bayram tatilinde İstanbul’dan Ankara’ya seyahat edecek vatandaşların otobüs biletleri için gidiş-dönüş en az 700 lira ödemeleri gerekecek. Başkent’e bayramda uçakla seyahat edip döneceklerin ise 1000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu arada, Ankara’ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile tam bilet gidiş-dönüş ücreti 261 lira. Ancak sınırlı sayıda bilet olduğu için buradan bilet bulabilmek oldukça zor. Anadolu’nun farklı şehirlerine gidiş-dönüş seyahat edecek vatandaşların ödemesi gereken ücretler ise gidilecek mesafeye göre değişiyor. Bu kapsamda, İstanbul’dan Trabzon’a gidiş-dönüş otobüs biletleri 900, uçak biletleri 1450 lira olarak satışa çıkıyor. Aynı şekilde, Diyarbakır’a gidiş-dönüş otobüs bileti 1000 lirayken, uçak bileti 1500 liradan satışa sunuluyor. Kars’a yolcuğun bedeli ise 1000 lira ile 1400 lira arasında değişiyor.Trenlere ek seferUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı otobüs ve uçak yolcuğuna göre fiyatları daha uygun olan tren seferlerini arttırmak için adım attı. Bu kapsamda, bayram döneminde yüksek hızlı tren hattında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek sefer konulacak. Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul YHT hatlarında ek seferler ile İzmir, Doğu Ekspresi, Ege Ekspresine konulacak ek vagonlara ilişkin biletler bugünden itibaren satışa çıkacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ’nin, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konulacağı duyuruldu. Buna göre, Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek YHT seferleri düzenlenecek. 29-30 Nisan ve 1-6-7-8 Mayıs tarihleri arasında her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacak. Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT’ler, Ankara’dan 11.50, İstanbul’dan (Söğütlüçeşme) 17.50 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT’ler ise Konya’dan 09.45, İstanbul’dan (Söğütlüçeşme) 15.30 saatlerinde hareket edecek.

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otobüs, uçak, otobüs bileti, bayram