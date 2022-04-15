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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/canli-anlatim-bloomberg-bati-kendi-savunma-kapasitesini-koruma-sorunuyla-karsi-karsiya-1055592088.html
Canlı anlatım| Bloomberg: Batı, kendi savunma kapasitesini koruma sorunuyla karşı karşıya
Canlı anlatım| Bloomberg: Batı, kendi savunma kapasitesini koruma sorunuyla karşı karşıya
Bloomberg sitesi, Ukrayna'ya silah yollamayı sürdüren Batı'nın kendi ihtiyaçları konusunda savunmasız kalabileceği uyarısını yaptı. Haberde "Batılı ülkeleri... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T16:57+0300
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Mariupol - Sputnik Türkiye

Canlı anlatım| Bloomberg: Batı, kendi savunma kapasitesini koruma sorunuyla karşı karşıya

16:57 15.04.2022
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Bloomberg sitesi, Ukrayna'ya silah yollamayı sürdüren Batı'nın kendi ihtiyaçları konusunda savunmasız kalabileceği uyarısını yaptı. Haberde "Batılı ülkeleri katı bir seçimin karşısında bırakıyor: Ukrayna’ya ek malzeme göndermek ya da kendi savunmaları için ihtiyaç duyabilecekleri sınırlı imkanlara idareyle yaklaşmak” ifadesine yer verildi.
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyona dair detaylar Sputnik'in canlı anlatımında.
Rus ürünleri- İhracat- İthalat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya: Bazı uluslararası nakliyeciler Rus ürünlerinin nakliyatını sabote ediyor
06:16
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17:02 15.04.2022
LHC: Ukrayna gizli servisleri Lugansk’ta terör saldırısı hazırlığı yapıyor
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Devlet Güvenlik Bakanlığı, Ukrayna gizli servislerinin, Lugansk’ta terör saldırısı planladığını, bunun için şehir sakinlerini 16 Nisan’da sokağa çıkamaya çağırdığını belirtti.
LHC Devlet Güvenlik Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “LHC topraklarına yönelik son bulmayan saldırıların yanı sıra, Ukrayna gizli servisleri düzenli olarak cumhuriyetimizdeki sosyal ve siyasi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriyor” ifadesine yer verildi.
Ukrayna’nın enformasyon ve psikolojik operasyon merkezlerinin, yabancı istihbaratlarının verdiği göreve göre, sosyal medya ve mesajlaşma servisleri üzerinden kışkırtıcı paylaşımlar yaptığı belirtilen açıklamada, paylaşımlarda Lugansk sakinlerine, 16 Nisan günü şehrin merkezinde düzenleneceği iddia edilen izinsiz gösteriye çıkma çağrısının yer aldığı aktarıldı.
Paylaşımların, Ukrayna topraklarından yapıldığının tespit edildiğini kaydeden Bakanlık, yabancı gizli servislerinin, Lugansk’ın merkezinde kalabalık oluşacağı anda terör saldırısını gerçekleştirmeyi planladığı yönünde bilginin alındığını belirtti.
16:50 15.04.2022
Bloomberg: Batı, kendi savunma kapasitesini koruma sorunuyla karşı karşıya
Bloomberg’in yazısında, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon temsilcilerinin açıklamalarına dikkat çekiliyor. Bu açıklamalara göre, Kiev her gün bir haftalık tanksavar mühimmatını harcıyor.
Yazıda, “Bu, Batılı ülkeleri katı bir seçimin karşısında bırakıyor: Ukrayna’ya ek malzeme göndermek ya da kendi savunmaları için ihtiyaç duyabilecekleri sınırlı imkanlara idareyle yaklaşmak” ifadesine yer verildi.
Bloomberg, ABD’nin 2. Dünya Savaşı’na girmeden önce Başkan Franklin Roosevelt’in askeri danışmanlarıyla, İngiltere’ye silah tedarikini sürdürme yoksa ulusal savunma ihtiyaçlarına bırakma ikilemini aktif olarak tartıştığını anımsattı.
Şimdi de Washington’ın “benzer kırılma noktasına” yaklaştığı kaydedildi.
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