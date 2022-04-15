Canlı anlatım| Bloomberg: Batı, kendi savunma kapasitesini koruma sorunuyla karşı karşıya

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyona dair detaylar Sputnik'in canlı anlatımında.
Bloomberg sitesi, Ukrayna'ya silah yollamayı sürdüren Batı'nın kendi ihtiyaçları konusunda savunmasız kalabileceği uyarısını yaptı. Haberde "Batılı ülkeleri katı bir seçimin karşısında bırakıyor: Ukrayna’ya ek malzeme göndermek ya da kendi savunmaları için ihtiyaç duyabilecekleri sınırlı imkanlara idareyle yaklaşmak” ifadesine yer verildi.
17:02 15.04.2022
LHC: Ukrayna gizli servisleri Lugansk’ta terör saldırısı hazırlığı yapıyor
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Devlet Güvenlik Bakanlığı, Ukrayna gizli servislerinin, Lugansk’ta terör saldırısı planladığını, bunun için şehir sakinlerini 16 Nisan’da sokağa çıkamaya çağırdığını belirtti.
LHC Devlet Güvenlik Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “LHC topraklarına yönelik son bulmayan saldırıların yanı sıra, Ukrayna gizli servisleri düzenli olarak cumhuriyetimizdeki sosyal ve siyasi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriyor” ifadesine yer verildi.
Ukrayna’nın enformasyon ve psikolojik operasyon merkezlerinin, yabancı istihbaratlarının verdiği göreve göre, sosyal medya ve mesajlaşma servisleri üzerinden kışkırtıcı paylaşımlar yaptığı belirtilen açıklamada, paylaşımlarda Lugansk sakinlerine, 16 Nisan günü şehrin merkezinde düzenleneceği iddia edilen izinsiz gösteriye çıkma çağrısının yer aldığı aktarıldı.
Paylaşımların, Ukrayna topraklarından yapıldığının tespit edildiğini kaydeden Bakanlık, yabancı gizli servislerinin, Lugansk’ın merkezinde kalabalık oluşacağı anda terör saldırısını gerçekleştirmeyi planladığı yönünde bilginin alındığını belirtti.
16:50 15.04.2022
Bloomberg: Batı, kendi savunma kapasitesini koruma sorunuyla karşı karşıya
Bloomberg’in yazısında, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon temsilcilerinin açıklamalarına dikkat çekiliyor. Bu açıklamalara göre, Kiev her gün bir haftalık tanksavar mühimmatını harcıyor.
Yazıda, “Bu, Batılı ülkeleri katı bir seçimin karşısında bırakıyor: Ukrayna’ya ek malzeme göndermek ya da kendi savunmaları için ihtiyaç duyabilecekleri sınırlı imkanlara idareyle yaklaşmak” ifadesine yer verildi.
Bloomberg, ABD’nin 2. Dünya Savaşı’na girmeden önce Başkan Franklin Roosevelt’in askeri danışmanlarıyla, İngiltere’ye silah tedarikini sürdürme yoksa ulusal savunma ihtiyaçlarına bırakma ikilemini aktif olarak tartıştığını anımsattı.
Şimdi de Washington’ın “benzer kırılma noktasına” yaklaştığı kaydedildi.