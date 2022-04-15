Canlı anlatım| Bloomberg: Batı, kendi savunma kapasitesini koruma sorunuyla karşı karşıya

Bloomberg: Batı, kendi savunma kapasitesini koruma sorunuyla karşı karşıya

Bloomberg’in yazısında, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon temsilcilerinin açıklamalarına dikkat çekiliyor. Bu açıklamalara göre, Kiev her gün bir haftalık tanksavar mühimmatını harcıyor.

Yazıda, “Bu, Batılı ülkeleri katı bir seçimin karşısında bırakıyor: Ukrayna’ya ek malzeme göndermek ya da kendi savunmaları için ihtiyaç duyabilecekleri sınırlı imkanlara idareyle yaklaşmak” ifadesine yer verildi.

Bloomberg, ABD’nin 2. Dünya Savaşı’na girmeden önce Başkan Franklin Roosevelt’in askeri danışmanlarıyla, İngiltere’ye silah tedarikini sürdürme yoksa ulusal savunma ihtiyaçlarına bırakma ikilemini aktif olarak tartıştığını anımsattı.

Şimdi de Washington’ın “benzer kırılma noktasına” yaklaştığı kaydedildi.