CANLI BLOG| Beyaz Saray: Biden, Ukrayna'ya gitmeyecek

ABD medyası Biden yönetiminin Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile görüşmek üzere Kiev'e üst düzey bir yetkili göndermeyi düşündüğünü yazmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden'in Ukrayna'yı ziyaret etmeyeceğini söyledi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden (DHC) yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin bombardımanı sonucunda 20’si Mariupol'da olmak üzere toplam 23 sivilin yaralandığı belirtildi. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı militanların DHC’de bir baraja mayın döşediğini ve üç yerleşimin sular altında kalabileceğini belirtti.