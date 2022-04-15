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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/canli-blog-beyaz-saray-biden-ukraynaya-gitmeyecek-1055576934.html
CANLI BLOG| Beyaz Saray: Biden, Ukrayna'ya gitmeyecek
CANLI BLOG| Beyaz Saray: Biden, Ukrayna'ya gitmeyecek
ABD medyasında yer alan haberlerin aksine, Beyaz Saray, Başkan Biden'ın Kiev'i ziyaret etmesinin planlanmadığı belirtildi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
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Joe Biden - Sputnik Türkiye

CANLI BLOG| Beyaz Saray: Biden, Ukrayna'ya gitmeyecek

06:16 15.04.2022 (güncellendi: 06:29 15.04.2022)
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ABD medyasında yer alan haberlerin aksine, Beyaz Saray, Başkan Biden'ın Kiev'i ziyaret etmesinin planlanmadığı belirtildi.
ABD medyası Biden yönetiminin Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile görüşmek üzere Kiev'e üst düzey bir yetkili göndermeyi düşündüğünü yazmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden'in Ukrayna'yı ziyaret etmeyeceğini söyledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden (DHC) yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin bombardımanı sonucunda 20’si Mariupol'da olmak üzere toplam 23 sivilin yaralandığı belirtildi. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı militanların DHC’de bir baraja mayın döşediğini ve üç yerleşimin sular altında kalabileceğini belirtti.
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in Ukrayna'yı ziyaret etmeyeceğini söyledi
Çarşamba günü, ABD medyası Biden yönetiminin Zelensky ile görüşmek üzere Kiev'e üst düzey bir yetkili göndermeyi düşündüğünü bildirmişti. Haberlere göre seçenekler arasında ABD Başkanı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Dışişleri Bakanı Antony Blinken veya Savunma Bakanı Lloyd Austin yer alıyordu.
Politico'nun Beyaz Saray Muhabiri Eugene Daniels'ın aktardığına göre Psaki bu haberlerin aksine, "Hayır, başkanı Ukrayna'ya göndermiyoruz" dedi.
ABD Başkanı dün bir gazetecinin, “(Kiev'e) gitmeye hazır mısınız?” sorusuna “Evet” cevabını vermişti.
ABD Başkanı Biden, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
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