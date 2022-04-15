https://tr.sputniknews.com/20220415/cumhurbaskani-erdogan-ayasofyayi-muzeye-cevrilen-zihniyet-burayi-da-yikmistir-1055587676.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı müzeye çevrilen zihniyet burayı da yıkmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı müzeye çevrilen zihniyet burayı da yıkmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Ayasofya'yı müzeye çevrilen zihniyet... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T14:47+0300

2022-04-15T14:47+0300

2022-04-15T15:02+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ayasofya-i kebir cami-i şerif

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.Cuma namazını burada kılan Erdoğan, sonrasında Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı törenine katıldı.Törende konuşan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:"Geçen hafta İslam Medeniyetleri müzesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Burası şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Burada Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım onarım ve inşalarla 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çevrilen zihniyet burayı da yıkmıştır.Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize kazandırıyoruz.Bizans hayranı, Batı'dan çok Batıcı, milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet, binlerce yıllık kültür hazinemizin kıymetini bilememiştir."

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recep tayyip erdoğan, ayasofya-i kebir cami-i şerif