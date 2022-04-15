https://tr.sputniknews.com/20220415/cumhurbaskani-erdogan-ulkemizi-kadina-siddet-ve-kadin-cinayetleri-ayibindan-kurtarmakta-kararliyiz-1055596671.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında, açıklamalarda bulundu. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T21:09+0300

2022-04-15T21:09+0300

2022-04-15T21:30+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kadına şiddet

kadın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu. "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADES Uygulaması'na yönelik "Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3.5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir." dedi.

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recep tayyip erdoğan, kadına şiddet, kadın