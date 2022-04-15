https://tr.sputniknews.com/20220415/cumhurbaskani-erdogan-ulkemizi-kadina-siddet-ve-kadin-cinayetleri-ayibindan-kurtarmakta-kararliyiz-1055596671.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında, açıklamalarda bulundu. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T21:09+0300
2022-04-15T21:09+0300
2022-04-15T21:30+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kadına şiddet
kadın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu. "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADES Uygulaması'na yönelik "Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3.5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir." dedi.
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recep tayyip erdoğan, kadına şiddet, kadın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız
21:09 15.04.2022 (güncellendi: 21:30 15.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında, açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.
"Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADES Uygulaması'na yönelik "Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3.5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir." dedi.