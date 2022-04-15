https://tr.sputniknews.com/20220415/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055578532.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.63 işlem görüyor. Euro/TL ise 15.81 TL’de yer alıyor. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T09:18+0300
2022-04-15T09:18+0300
2022-04-15T09:18+0300
ekonomi
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Dolar 14.63 işlem görüyor. Euro/TL ise 15.81 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın fiyatlarında son durum...Gram altın 928,30 TL, Çeyrek altın 1.514 lira, Cumhuriyet altını 6.229 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1.974 dolardan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055549294.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, çeyrek altın, gram altın, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 14.63 işlem görüyor. Euro/TL ise 15.81 TL’de yer alıyor.
Dolar 14.63 işlem görüyor. Euro/TL ise 15.81 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Gram altın 928,30 TL, Çeyrek altın 1.514 lira, Cumhuriyet altını 6.229 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.974 dolardan işlem görüyor.