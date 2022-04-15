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https://tr.sputniknews.com/20220415/eda-nur-kaplan-davasinda-2-saniga-18-yil-hapis-talebi-1055590059.html
Eda Nur Kaplan davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi
Eda Nur Kaplan davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi
Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasında tutuklu sanıklar için istenen ceza belli oldu. Savcı, iki sanık için "nitelikli cinsel... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T15:54+0300
2022-04-15T16:18+0300
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eda nur kaplan
cinayet
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Ankara 12. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya Eda Nur Kaplan'ın ailesi de katıldı.Mahkeme Başkanı esasa ilişkin görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasında sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun, Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiklerini belirtti. Sanıkların 18'er yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 13 Mayıs'a erteledi.Geçen yıl 7 Ağustos'ta Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden bir hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220323/eda-nur-kaplan-davasinda-sanigin-tahliyesine-itiraz-1054968251.html
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eda nur kaplan, cinayet

Eda Nur Kaplan davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi

15:54 15.04.2022 (güncellendi: 16:18 15.04.2022)
© AAyargı
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AA
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Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasında tutuklu sanıklar için istenen ceza belli oldu. Savcı, iki sanık için "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18'er yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep etti.
Ankara 12. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya Eda Nur Kaplan'ın ailesi de katıldı.
Mahkeme Başkanı esasa ilişkin görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasında sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun, Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sanıkların 18'er yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 13 Mayıs'a erteledi.
Kanada, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
TÜRKİYE
'Eda Nur Kaplan' davasında sanığın tahliyesine itiraz
23 Mart, 06:42
Geçen yıl 7 Ağustos'ta Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden bir hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.
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