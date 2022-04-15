https://tr.sputniknews.com/20220415/edirnede-kadinlarin-gizli-goruntulerini-ceken-pakistanli-tutuklandi-1055600070.html
Edirne’de kadınların gizli görüntülerini çeken Pakistanlı tutuklandı
Edirne’de kadınların gizli görüntülerini çeken Pakistanlı tutuklandı
Edirne’de kadınların gizlice videolarını çekerek, sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu göçmen tutuklandı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T23:45+0300
2022-04-15T23:45+0300
2022-04-15T23:45+0300
türkiye
edirne
pakistanlı sığınmacılar
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, "sanal devriye" faaliyetleri çerçevesinde, bir sosyal medya hesabından cadde ve sokaklarda yürüyenlerin gizli çekimlerinin yayınlandığı görüntüyü tespit etti.Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişinin Pakistan uyruklu A.R. olduğunu tespit etti.Ekipler tarafından yapılan araştırmada, şüphelinin İstasyon Mahallesi’nde çalıştığı işyeri ve Medrese Alibey Mahallesi’nde kaldığı evi belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan Pakistan uyruklu A.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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edirne, pakistanlı sığınmacılar
Edirne’de kadınların gizli görüntülerini çeken Pakistanlı tutuklandı
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Edirne’de kadınların gizlice videolarını çekerek, sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu göçmen tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, "sanal devriye" faaliyetleri çerçevesinde, bir sosyal medya hesabından cadde ve sokaklarda yürüyenlerin gizli çekimlerinin yayınlandığı görüntüyü tespit etti.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişinin Pakistan uyruklu A.R. olduğunu tespit etti.
Ekipler tarafından yapılan araştırmada, şüphelinin İstasyon Mahallesi’nde çalıştığı işyeri ve Medrese Alibey Mahallesi’nde kaldığı evi belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan Pakistan uyruklu A.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.