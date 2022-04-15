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https://tr.sputniknews.com/20220415/emine-erdogan-kadina-kalkan-elleri-lanetlemeye-devam-edecegiz-1055599126.html
Emine Erdoğan: Kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz
Emine Erdoğan: Kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceklerini belirterek "Şiddeti, el ele verip sevgi ve... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T22:45+0300
2022-04-15T22:45+0300
türkiye
emine erdoğan
kadına karşı şiddet
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya gelen Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.Emine Erdoğan paylaşımında, "Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk. Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." ifadesini kullandı.
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emine erdoğan, kadına karşı şiddet

Emine Erdoğan: Kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz

22:45 15.04.2022
© DHAEmine Erdoğan
Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceklerini belirterek "Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya gelen Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan paylaşımında, "Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk. Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." ifadesini kullandı.
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