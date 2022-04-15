https://tr.sputniknews.com/20220415/emine-erdogan-kadina-kalkan-elleri-lanetlemeye-devam-edecegiz-1055599126.html

Emine Erdoğan: Kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz

Emine Erdoğan: Kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceklerini belirterek "Şiddeti, el ele verip sevgi ve... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T22:45+0300

2022-04-15T22:45+0300

2022-04-15T22:45+0300

türkiye

emine erdoğan

kadına karşı şiddet

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya gelen Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.Emine Erdoğan paylaşımında, "Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk. Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." ifadesini kullandı.

türkiye

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emine erdoğan, kadına karşı şiddet