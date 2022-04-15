https://tr.sputniknews.com/20220415/emniyet-duyurdu-29-organize-suc-orgutu-cokertildi-1055580802.html

Emniyet duyurdu: 29 organize suç örgütü çökertildi

Emniyet duyurdu: 29 organize suç örgütü çökertildi

Emniyet'ten yapılan açıklamada "2022 yılının ilk 3.5 aylık döneminde gerçekleştirilen 29 operasyonda 2 ulusal, 27 yerel organize suç örgütü çökertildi"... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T10:58+0300

2022-04-15T10:58+0300

2022-04-15T10:58+0300

türkiye

suç örgütü

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, KOM DAİRE Başkanlığınca, 2022 yılında da organize suç örgütleriyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi. 2 ulusal, 27 yerel organize suç örgütünün çökertildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl KOM birimlerince 1 Ocak-14 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 29 adet planlı operasyonlar neticesinde; 2 ULUSAL, 27 YEREL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ.Bu operasyonlar kapsamında; 760 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 214 şüpheli şahıs tutuklandı.KOM Daire Başkanlığınca yürütülen planlı operasyonlar esnasında;•112 tabanca• 4 uzun namlulu silah• 33 av tüfeği,• 8 kurusıkı tabanca• 4.280 adet farklı çap ve markalarda fişek• 563 çek-senet ele geçirildi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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suç örgütü