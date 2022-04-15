https://tr.sputniknews.com/20220415/emniyet-genel-mudurlugu-suriyeliler-adina-acilan-sosyal-medya-hesaplarina-karsi-calisma-baslatti-1055596114.html
Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriyeliler adına açılan sosyal medya hesaplarına karşı çalışma başlattı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriyeliler adına açılan sosyal medya hesaplarına karşı çalışma başlattı
Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup bu tür paylaşımlar ile... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T20:29+0300
2022-04-15T20:29+0300
2022-04-15T20:35+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
suriyeli
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak provokasyon amaçlı açılan "operasyon hesaplarına" karşı çalışma başlattığı bildirildi.EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.Yapılan devriyelerde, yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığının görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir" ifadesi kullanıldı.
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emniyet genel müdürlüğü (egm), suriyeli
Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriyeliler adına açılan sosyal medya hesaplarına karşı çalışma başlattı
20:29 15.04.2022 (güncellendi: 20:35 15.04.2022) Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak provokasyon amaçlı açılan "operasyon hesaplarına" karşı çalışma başlattığı bildirildi.
EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.
Yapılan devriyelerde, yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığının görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir" ifadesi kullanıldı.