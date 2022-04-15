https://tr.sputniknews.com/20220415/ermenistan-rus-dogalgazini-ruble-ile-odemeye-basladi--1055579908.html

Ermenistan, Rus doğalgazını ruble ile ödemeye başladı

Ermenistan, Rus doğalgazını ruble ile ödemeye başladı

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, ülkesinin Rus gazını ruble ile ödemeye başladığını söyledi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T10:12+0300

2022-04-15T10:12+0300

2022-04-15T10:12+0300

ukrayna krizi

rusya

ermenistan

doğalgaz

ruble

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Rus RBK sitesinin aktardığına göre Kerobyan, “Ulusal para birimleri ile ödeme yönünde hareket etmek gerek. Bildiğim kadarıyla yapılan son birkaç ödeme ruble ile yapıldı” ifadeleri kullanıldı. Kerobyan, fiyatın dolar üzerinden belirlendiğini ancak ödemenin ruble ile yapıldığını söyledi. Rus gaz devi Gazprom’un sözcüsü Sergey Kupriyanov, bu bilgiyi doğruladı ve Ermenistan ile olan sözleşmenin birkaç yıldır ruble ile ödemelere olanak verdiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararname ile Rus gazı alımları sırasında ödemelere ilişkin yeni bir sisteme geçildi. Buna göre 1 Nisan’dan itibaren gaz alımlarının ruble ile yapılması gerekiyor.

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rusya, ermenistan, doğalgaz, ruble