https://tr.sputniknews.com/20220415/evinde-cok-miktarda-uyusturucu-yakalanan-supheli-ucuz-oldugu-icin-toplu-olarak-satin-aldim-1055576701.html
Evinde çok miktarda uyuşturucu yakalanan şüpheli: Ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım
Evinde çok miktarda uyuşturucu yakalanan şüpheli: Ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım
Adana'da uyuşturucu madde sattığı belirlenen Suriyeli Zekhur Hacı Hammut'un (34) evine düzenlenen operasyonda, bin 228 uyuşturucu hap ile 587 gram esrar ele... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T05:07+0300
2022-04-15T05:07+0300
2022-04-15T05:07+0300
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
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Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Zekhur Hacı Hammut'un adresine operasyon düzenledi. Hammut gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, yatak odasındaki minderlerin arasında bin 228 uyuşturucu hap ile çorapların içine gizlenmiş 587 gram esrar ele geçirildi.Emniyete götürülen Hammut, ifadesinde, "Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hammut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Evinde çok miktarda uyuşturucu yakalanan şüpheli: Ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım
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Adana'da uyuşturucu madde sattığı belirlenen Suriyeli Zekhur Hacı Hammut'un (34) evine düzenlenen operasyonda, bin 228 uyuşturucu hap ile 587 gram esrar ele geçirildi. Hammut ifadesinde, "Ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım" dedi.
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Zekhur Hacı Hammut'un adresine operasyon düzenledi. Hammut gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda, yatak odasındaki minderlerin arasında bin 228 uyuşturucu hap ile çorapların içine gizlenmiş 587 gram esrar ele geçirildi.
Emniyete götürülen Hammut, ifadesinde, "Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hammut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.