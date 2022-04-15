Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220415/fenerbahceden-tffye-acilan-dava-ile-ilgili-aciklama-tum-dirayetimizle-davamizin-arkasindayiz-1055581750.html
Fenerbahçe'den TFF'ye açılan dava ile ilgili açıklama: Tüm dirayetimizle davamızın arkasındayız
Fenerbahçe'den TFF'ye açılan dava ile ilgili açıklama: Tüm dirayetimizle davamızın arkasındayız
Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinde uğradığı zararların tazmini talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) karşı açılan davayla ilgili resmi sitesinden bir... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T11:41+0300
2022-04-15T11:41+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
fenerbahçe
şike
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054606989_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_a18d72071319cedaaf8ba4b09a586162.jpg
Sarı-lacivertliler, TFF'ye açılan davanın seyrine ilişkin açıklamasında, "3 Temmuz Kumpası’nın mağduru Fenerbahçemizin bu süreçte uğradığı zararların tazmini talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı açılan davanın ilk duruşması 10 Mart 2022 tarihinde görülmüştü. Bu duruşmada, TFF’nin reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın yetkili merciye gönderilmesine karar verilerek dava dosyasında usul veya esas yönünden herhangi bir inceleme yapılmamıştı. TFF’nin reddi hakim talebine yönelik yetkili mahkeme tarafından gerekli inceleme yapılarak, davalının reddi hakim başvurusu yerinde görülmemiş ve talebin reddine karar verilmiştir. Davalının (TFF) bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunması halinde dosya reddi hakim talebi yönünden istinaf incelemesinden geçtikten sonra davaya devam edilecektir. Kulübümüzün haklarının tazmini için başlatılan bu süreç Kulübümüz tarafından sıkı şekilde takip edilmektedir. Tüm dirayetimiz ve taraftarımızın verdiği güçle haklı davamızın sonuna kadar arkasında olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/tff-cuneyt-cakir-icin-gelen-bir-teklif-var-1055528998.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054606989_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_614b9ebb39c00ba7a3c46b5390c5fab5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, fenerbahçe, şike, mahkeme

Fenerbahçe'den TFF'ye açılan dava ile ilgili açıklama: Tüm dirayetimizle davamızın arkasındayız

11:41 15.04.2022
© DHAFenerbahçe Spor Kulübü
Fenerbahçe Spor Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinde uğradığı zararların tazmini talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) karşı açılan davayla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, TFF'ye açılan davanın seyrine ilişkin açıklamasında, "3 Temmuz Kumpası’nın mağduru Fenerbahçemizin bu süreçte uğradığı zararların tazmini talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı açılan davanın ilk duruşması 10 Mart 2022 tarihinde görülmüştü. Bu duruşmada, TFF’nin reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın yetkili merciye gönderilmesine karar verilerek dava dosyasında usul veya esas yönünden herhangi bir inceleme yapılmamıştı. TFF’nin reddi hakim talebine yönelik yetkili mahkeme tarafından gerekli inceleme yapılarak, davalının reddi hakim başvurusu yerinde görülmemiş ve talebin reddine karar verilmiştir. Davalının (TFF) bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunması halinde dosya reddi hakim talebi yönünden istinaf incelemesinden geçtikten sonra davaya devam edilecektir. Kulübümüzün haklarının tazmini için başlatılan bu süreç Kulübümüz tarafından sıkı şekilde takip edilmektedir. Tüm dirayetimiz ve taraftarımızın verdiği güçle haklı davamızın sonuna kadar arkasında olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız" ifadelerine yer verdi.
Cüneyt Çakır - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
SPOR
TFF: Cüneyt Çakır'a İsviçre'den gelen bir teklif var
13 Nisan, 14:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала