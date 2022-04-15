https://tr.sputniknews.com/20220415/fenerbahceden-tffye-acilan-dava-ile-ilgili-aciklama-tum-dirayetimizle-davamizin-arkasindayiz-1055581750.html
Fenerbahçe'den TFF'ye açılan dava ile ilgili açıklama: Tüm dirayetimizle davamızın arkasındayız
Fenerbahçe'den TFF'ye açılan dava ile ilgili açıklama: Tüm dirayetimizle davamızın arkasındayız
Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinde uğradığı zararların tazmini talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) karşı açılan davayla ilgili resmi sitesinden bir... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T11:41+0300
2022-04-15T11:41+0300
2022-04-15T11:41+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
fenerbahçe
şike
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054606989_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_a18d72071319cedaaf8ba4b09a586162.jpg
Sarı-lacivertliler, TFF'ye açılan davanın seyrine ilişkin açıklamasında, "3 Temmuz Kumpası’nın mağduru Fenerbahçemizin bu süreçte uğradığı zararların tazmini talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı açılan davanın ilk duruşması 10 Mart 2022 tarihinde görülmüştü. Bu duruşmada, TFF’nin reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın yetkili merciye gönderilmesine karar verilerek dava dosyasında usul veya esas yönünden herhangi bir inceleme yapılmamıştı. TFF’nin reddi hakim talebine yönelik yetkili mahkeme tarafından gerekli inceleme yapılarak, davalının reddi hakim başvurusu yerinde görülmemiş ve talebin reddine karar verilmiştir. Davalının (TFF) bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunması halinde dosya reddi hakim talebi yönünden istinaf incelemesinden geçtikten sonra davaya devam edilecektir. Kulübümüzün haklarının tazmini için başlatılan bu süreç Kulübümüz tarafından sıkı şekilde takip edilmektedir. Tüm dirayetimiz ve taraftarımızın verdiği güçle haklı davamızın sonuna kadar arkasında olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/tff-cuneyt-cakir-icin-gelen-bir-teklif-var-1055528998.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054606989_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_614b9ebb39c00ba7a3c46b5390c5fab5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, fenerbahçe, şike, mahkeme
Fenerbahçe'den TFF'ye açılan dava ile ilgili açıklama: Tüm dirayetimizle davamızın arkasındayız
Abone ol
Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinde uğradığı zararların tazmini talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) karşı açılan davayla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, TFF'ye açılan davanın seyrine ilişkin açıklamasında, "3 Temmuz Kumpası’nın mağduru Fenerbahçemizin bu süreçte uğradığı zararların tazmini talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı açılan davanın ilk duruşması 10 Mart 2022 tarihinde görülmüştü. Bu duruşmada, TFF’nin reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın yetkili merciye gönderilmesine karar verilerek dava dosyasında usul veya esas yönünden herhangi bir inceleme yapılmamıştı. TFF’nin reddi hakim talebine yönelik yetkili mahkeme tarafından gerekli inceleme yapılarak, davalının reddi hakim başvurusu yerinde görülmemiş ve talebin reddine karar verilmiştir. Davalının (TFF) bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunması halinde dosya reddi hakim talebi yönünden istinaf incelemesinden geçtikten sonra davaya devam edilecektir. Kulübümüzün haklarının tazmini için başlatılan bu süreç Kulübümüz tarafından sıkı şekilde takip edilmektedir. Tüm dirayetimiz ve taraftarımızın verdiği güçle haklı davamızın sonuna kadar arkasında olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız" ifadelerine yer verdi.