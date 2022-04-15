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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/finlandiya-avrupa-isleri-bakani-tytti-tuppurainen-buyuk-ihtimalle-natoya-basvuracagiz-1055595520.html
Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen: 'Büyük ihtimalle' NATO'ya başvuracağız
Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen: 'Büyük ihtimalle' NATO'ya başvuracağız
Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, "büyük ihtimalle" NATO'ya başvuracaklarını açıkladı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T19:54+0300
2022-04-15T19:54+0300
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Tuppurainen, Sky News'e verdiği demeçte, ülkesinin NATO üyeliğine dair bir soruya "Henüz karar verilmedi ancak bu noktada büyük ihtimalle diyebilirim." yanıtını verdi.Halkın NATO üyeliği fikrini desteklediğini vurgulayan Tuppurainen, fikrin yine de Meclis'te görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetti.Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 13 Nisan'da, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını açıklamıştı.
finlandiya
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nato, finlandiya, baltık denizi, iskandinav, rusya

Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen: 'Büyük ihtimalle' NATO'ya başvuracağız

19:54 15.04.2022
© REUTERS / Ints KalninsFinlandiya bayrağı - Helsinki
Finlandiya bayrağı - Helsinki - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, "büyük ihtimalle" NATO'ya başvuracaklarını açıkladı.
Tuppurainen, Sky News'e verdiği demeçte, ülkesinin NATO üyeliğine dair bir soruya "Henüz karar verilmedi ancak bu noktada büyük ihtimalle diyebilirim." yanıtını verdi.
Halkın NATO üyeliği fikrini desteklediğini vurgulayan Tuppurainen, fikrin yine de Meclis'te görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetti.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 13 Nisan'da, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını açıklamıştı.
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