https://tr.sputniknews.com/20220415/finlandiya-avrupa-isleri-bakani-tytti-tuppurainen-buyuk-ihtimalle-natoya-basvuracagiz-1055595520.html
Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen: 'Büyük ihtimalle' NATO'ya başvuracağız
Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen: 'Büyük ihtimalle' NATO'ya başvuracağız
Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, "büyük ihtimalle" NATO'ya başvuracaklarını açıkladı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T19:54+0300
2022-04-15T19:54+0300
2022-04-15T19:54+0300
ukrayna krizi
nato
finlandiya
baltık denizi
iskandinav
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104235/39/1042353962_0:258:3007:1949_1920x0_80_0_0_8b301613958d37f3396329fca26a0437.jpg
Tuppurainen, Sky News'e verdiği demeçte, ülkesinin NATO üyeliğine dair bir soruya "Henüz karar verilmedi ancak bu noktada büyük ihtimalle diyebilirim." yanıtını verdi.Halkın NATO üyeliği fikrini desteklediğini vurgulayan Tuppurainen, fikrin yine de Meclis'te görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetti.Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 13 Nisan'da, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını açıklamıştı.
finlandiya
baltık denizi
iskandinav
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104235/39/1042353962_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c02a820037a4b0855b1987b60d05ba25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, finlandiya, baltık denizi, iskandinav, rusya
Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen: 'Büyük ihtimalle' NATO'ya başvuracağız
Abone ol
Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, "büyük ihtimalle" NATO'ya başvuracaklarını açıkladı.
Tuppurainen, Sky News'e verdiği demeçte, ülkesinin NATO üyeliğine dair bir soruya "Henüz karar verilmedi ancak bu noktada büyük ihtimalle diyebilirim." yanıtını verdi.
Halkın NATO üyeliği fikrini desteklediğini vurgulayan Tuppurainen, fikrin yine de Meclis'te görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetti.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 13 Nisan'da, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını açıklamıştı.