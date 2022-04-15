https://tr.sputniknews.com/20220415/finlandiya-avrupa-isleri-bakani-tytti-tuppurainen-buyuk-ihtimalle-natoya-basvuracagiz-1055595520.html

Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen: 'Büyük ihtimalle' NATO'ya başvuracağız

Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen: 'Büyük ihtimalle' NATO'ya başvuracağız

Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, "büyük ihtimalle" NATO'ya başvuracaklarını açıkladı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T19:54+0300

2022-04-15T19:54+0300

2022-04-15T19:54+0300

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Tuppurainen, Sky News'e verdiği demeçte, ülkesinin NATO üyeliğine dair bir soruya "Henüz karar verilmedi ancak bu noktada büyük ihtimalle diyebilirim." yanıtını verdi.Halkın NATO üyeliği fikrini desteklediğini vurgulayan Tuppurainen, fikrin yine de Meclis'te görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetti.Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 13 Nisan'da, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını açıklamıştı.

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