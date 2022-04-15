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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/finlandiyanin-avrupa-bakani-natoya-basvuru-yapma-olasiligimiz-yuksek-1055593177.html
Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı: NATO'ya başvuru yapma olasılığımız yüksek
Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı: NATO'ya başvuru yapma olasılığımız yüksek
Fin bakan Tuppurainen, ülkesinin 'Rusya'nın nükleer tehditlerine' rağmen NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma olasılığının 'yüksek' olduğunu söyledi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T17:24+0300
2022-04-15T17:29+0300
ukrayna krizi
finlandiya
avrupa
bakan
nato
rusya
nükleer
tehdit
açıklama
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Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, Sky News'e verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu başlatmasının ardından ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu yapma ihtimalinin 'yüksek' olduğunu ifade etti.Bakan Tuppurainen, 'Finlandiya halkının kararını çoktan verdiğini' ve anketlerin 'ittifak üyeliğine verilen desteği' ortaya çıkardığını belirtti.Fin bakan, "Bu noktada ihtimalin yüksek olduğunu söyleyebilirim, ancak henüz bir karar verilmedi. Bu sadece biz Finliler için değil, tüm Avrupa sınırlarının güvenliğiyle ilgili bir konu" ifadelerini kullandı.Finlandiya ve İsveç başbakanları Sanna Marin ve Magdalena Andersson, çarşamba günü konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti. Başbakan Marin, Rusya ile uzun bir sınırı paylaşan ülkesinin haftalar içinde 'NATO üyeliği' konusunda resmi bir karar vermeye hazır olduğunu söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220415/rusyadan-uyari-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-girmesinin-olumsuz-sonuclari-olur-1055584141.html
https://tr.sputniknews.com/20220413/canli--rusya-disisleri-bakanligi-ukraynadan-gelen-kimyasal-teror-tehdidi-gercek-1055516042.html
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finlandiya, avrupa, bakan, nato, rusya, nükleer, tehdit, açıklama

Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı: NATO'ya başvuru yapma olasılığımız yüksek

17:24 15.04.2022 (güncellendi: 17:29 15.04.2022)
© AP Photo / Virginia MayoFinlandiya'nın Avrupa Bakanı Tytti Tuppurainen
Finlandiya'nın Avrupa Bakanı Tytti Tuppurainen - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
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Fin bakan Tuppurainen, ülkesinin 'Rusya'nın nükleer tehditlerine' rağmen NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma olasılığının 'yüksek' olduğunu söyledi.
Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, Sky News'e verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu başlatmasının ardından ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu yapma ihtimalinin 'yüksek' olduğunu ifade etti.
Bakan Tuppurainen, 'Finlandiya halkının kararını çoktan verdiğini' ve anketlerin 'ittifak üyeliğine verilen desteği' ortaya çıkardığını belirtti.
Fin bakan, "Bu noktada ihtimalin yüksek olduğunu söyleyebilirim, ancak henüz bir karar verilmedi. Bu sadece biz Finliler için değil, tüm Avrupa sınırlarının güvenliğiyle ilgili bir konu" ifadelerini kullandı.
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Finlandiya ve İsveç başbakanları Sanna Marin ve Magdalena Andersson, çarşamba günü konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti.
Başbakan Marin, Rusya ile uzun bir sınırı paylaşan ülkesinin haftalar içinde 'NATO üyeliği' konusunda resmi bir karar vermeye hazır olduğunu söylemişti.
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