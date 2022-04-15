https://tr.sputniknews.com/20220415/finlandiyanin-avrupa-bakani-natoya-basvuru-yapma-olasiligimiz-yuksek-1055593177.html
Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı: NATO'ya başvuru yapma olasılığımız yüksek
Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı: NATO'ya başvuru yapma olasılığımız yüksek
Fin bakan Tuppurainen, ülkesinin 'Rusya'nın nükleer tehditlerine' rağmen NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma olasılığının 'yüksek' olduğunu söyledi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T17:24+0300
2022-04-15T17:24+0300
2022-04-15T17:29+0300
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Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, Sky News'e verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu başlatmasının ardından ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu yapma ihtimalinin 'yüksek' olduğunu ifade etti.Bakan Tuppurainen, 'Finlandiya halkının kararını çoktan verdiğini' ve anketlerin 'ittifak üyeliğine verilen desteği' ortaya çıkardığını belirtti.Fin bakan, "Bu noktada ihtimalin yüksek olduğunu söyleyebilirim, ancak henüz bir karar verilmedi. Bu sadece biz Finliler için değil, tüm Avrupa sınırlarının güvenliğiyle ilgili bir konu" ifadelerini kullandı.Finlandiya ve İsveç başbakanları Sanna Marin ve Magdalena Andersson, çarşamba günü konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti. Başbakan Marin, Rusya ile uzun bir sınırı paylaşan ülkesinin haftalar içinde 'NATO üyeliği' konusunda resmi bir karar vermeye hazır olduğunu söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220415/rusyadan-uyari-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-girmesinin-olumsuz-sonuclari-olur-1055584141.html
https://tr.sputniknews.com/20220413/canli--rusya-disisleri-bakanligi-ukraynadan-gelen-kimyasal-teror-tehdidi-gercek-1055516042.html
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Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı: NATO'ya başvuru yapma olasılığımız yüksek
17:24 15.04.2022 (güncellendi: 17:29 15.04.2022) Abone ol
Fin bakan Tuppurainen, ülkesinin 'Rusya'nın nükleer tehditlerine' rağmen NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma olasılığının 'yüksek' olduğunu söyledi.
Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, Sky News'e verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu başlatmasının ardından ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu yapma ihtimalinin 'yüksek' olduğunu ifade etti.
Bakan Tuppurainen, 'Finlandiya halkının kararını çoktan verdiğini' ve anketlerin 'ittifak üyeliğine verilen desteği' ortaya çıkardığını belirtti.
Fin bakan, "Bu noktada ihtimalin yüksek olduğunu söyleyebilirim, ancak henüz bir karar verilmedi. Bu sadece biz Finliler için değil, tüm Avrupa sınırlarının güvenliğiyle ilgili bir konu" ifadelerini kullandı.
Finlandiya ve İsveç başbakanları Sanna Marin ve Magdalena Andersson, çarşamba günü konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti.
Başbakan Marin, Rusya ile uzun bir sınırı paylaşan ülkesinin haftalar içinde 'NATO üyeliği' konusunda resmi bir karar vermeye hazır olduğunu söylemişti.