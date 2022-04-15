https://tr.sputniknews.com/20220415/finlandiyanin-avrupa-bakani-natoya-basvuru-yapma-olasiligimiz-yuksek-1055593177.html

Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı: NATO'ya başvuru yapma olasılığımız yüksek

Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı: NATO'ya başvuru yapma olasılığımız yüksek

Fin bakan Tuppurainen, ülkesinin 'Rusya'nın nükleer tehditlerine' rağmen NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma olasılığının 'yüksek' olduğunu söyledi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T17:24+0300

2022-04-15T17:24+0300

2022-04-15T17:29+0300

ukrayna krizi

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açıklama

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Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, Sky News'e verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu başlatmasının ardından ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu yapma ihtimalinin 'yüksek' olduğunu ifade etti.Bakan Tuppurainen, 'Finlandiya halkının kararını çoktan verdiğini' ve anketlerin 'ittifak üyeliğine verilen desteği' ortaya çıkardığını belirtti.Fin bakan, "Bu noktada ihtimalin yüksek olduğunu söyleyebilirim, ancak henüz bir karar verilmedi. Bu sadece biz Finliler için değil, tüm Avrupa sınırlarının güvenliğiyle ilgili bir konu" ifadelerini kullandı.Finlandiya ve İsveç başbakanları Sanna Marin ve Magdalena Andersson, çarşamba günü konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti. Başbakan Marin, Rusya ile uzun bir sınırı paylaşan ülkesinin haftalar içinde 'NATO üyeliği' konusunda resmi bir karar vermeye hazır olduğunu söylemişti.

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finlandiya, avrupa, bakan, nato, rusya, nükleer, tehdit, açıklama