https://tr.sputniknews.com/20220415/fsb-2-dunya-savasi-sirasinda-nazilerin-kirimda-isledigi-suclarla-ilgili-belgeleri-acikladi-1055590153.html
FSB, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Kırım’da işlediği suçlarla ilgili belgeleri açıkladı
FSB, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Kırım’da işlediği suçlarla ilgili belgeleri açıkladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırım İdaresi, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Eski Kırım kentinde işlediği suçlarla ilgili arşiv belgeleri yayınladı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T15:44+0300
2022-04-15T15:44+0300
2022-04-15T15:45+0300
ukrayna krizi
fsb
kırım
naziler
belge
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FSB Kırım İdaresi’nden yapılan basın açıklamasında, “Nazi Almanya’nın, General Erwin Jaenecke liderliğindeki 17. Ordu askerlerinin, 1944 Nisan ayında Eski Kırım kentinin sivillerine yönelik işlediği vahşetleri gösteren arşiv belgelerini Kırım Cumhuriyeti Devlet Arşivi’ne teslim etmek üzere hazırladı” ifadeleri yer alıyor.Materyaller arasında, suçların ayrıntılarını içeren sorgulama protokollerinin kopyaları da yer alıyor.Sputnik’in elindeki kopyalara göre Naziler, 12 Nisan 1944’te geri çekildikleri gün Eski Kırım’ın iki sokağının sakinlerini kurşuna dizdi. Toplamda, aralarında kadın, çocuk ve yaşlılar 584 kişi katledildi.
https://tr.sputniknews.com/20220414/japonya-ukraynali-neo-nazi-azov-taburunu-teror-listesinden-cikardi-rus-disisleri-kinadi-1055551128.html
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FSB, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Kırım’da işlediği suçlarla ilgili belgeleri açıkladı
15:44 15.04.2022 (güncellendi: 15:45 15.04.2022) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırım İdaresi, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Eski Kırım kentinde işlediği suçlarla ilgili arşiv belgeleri yayınladı.
FSB Kırım İdaresi’nden yapılan basın açıklamasında, “Nazi Almanya’nın, General Erwin Jaenecke liderliğindeki 17. Ordu askerlerinin, 1944 Nisan ayında Eski Kırım kentinin sivillerine yönelik işlediği vahşetleri gösteren arşiv belgelerini Kırım Cumhuriyeti Devlet Arşivi’ne teslim etmek üzere hazırladı” ifadeleri yer alıyor.
Materyaller arasında, suçların ayrıntılarını içeren sorgulama protokollerinin kopyaları da yer alıyor.
Sputnik’in elindeki kopyalara göre Naziler, 12 Nisan 1944’te geri çekildikleri gün Eski Kırım’ın iki sokağının sakinlerini kurşuna dizdi. Toplamda, aralarında kadın, çocuk ve yaşlılar 584 kişi katledildi.