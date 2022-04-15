https://tr.sputniknews.com/20220415/gosteri-atlayisinda-yamac-parasutcu-protokolun-uzerine-indi-1055591931.html

Yamaç paraşütçü, gösteri atlayışı sırasında protokolün üzerine düştü

Yamaç paraşütçü, gösteri atlayışı sırasında protokolün üzerine düştü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Turizm Haftası kutlamaları için Amanos dağlarının zirvesinden atlayan yamaç paraşütçüsü törendeki kalabalığa çarptı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T16:40+0300

2022-04-15T16:40+0300

2022-04-15T17:00+0300

yaşam

paraşüt

turizm

hatay

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Turizm Haftası kutlamaları, Hatay'da, Atatürk Anıt Meydanı'nda düzenlendi.Halk Eğitim Müdürlüğü'nün mehter ve halk oyunları gösterileri ilgi ile izlenirken yelkencilerin denizde yaptıkları gösteriler ve yamaç paraşütçülerinin gökyüzünde süzülmeleri de kutlamalara renk kattı. Ancak tören sırasında bir yamaç paraşütçüsünün anıt meydanına inişi sırasında kontrolünü kaybederek kent protokolünün olduğu kalabalığa çarpması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda bir anda yaşanan şaşkınlık kısa sürede atlatıldı ve gösteriler devam etti.

https://tr.sputniknews.com/20220128/yamac-parasutune-misina-dolandi-1053246494.html

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paraşüt, turizm, hatay