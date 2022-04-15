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Yamaç paraşütçü, gösteri atlayışı sırasında protokolün üzerine düştü
Yamaç paraşütçü, gösteri atlayışı sırasında protokolün üzerine düştü
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Turizm Haftası kutlamaları için Amanos dağlarının zirvesinden atlayan yamaç paraşütçüsü törendeki kalabalığa çarptı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Turizm Haftası kutlamaları, Hatay'da, Atatürk Anıt Meydanı'nda düzenlendi.Halk Eğitim Müdürlüğü'nün mehter ve halk oyunları gösterileri ilgi ile izlenirken yelkencilerin denizde yaptıkları gösteriler ve yamaç paraşütçülerinin gökyüzünde süzülmeleri de kutlamalara renk kattı. Ancak tören sırasında bir yamaç paraşütçüsünün anıt meydanına inişi sırasında kontrolünü kaybederek kent protokolünün olduğu kalabalığa çarpması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda bir anda yaşanan şaşkınlık kısa sürede atlatıldı ve gösteriler devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/yamac-parasutune-misina-dolandi-1053246494.html
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paraşüt, turizm, hatay

Yamaç paraşütçü, gösteri atlayışı sırasında protokolün üzerine düştü

16:40 15.04.2022 (güncellendi: 17:00 15.04.2022)
© İHA / AHMET SEHERGösteri atlayışında yamaç paraşütçü protokolün üzerine indi
Gösteri atlayışında yamaç paraşütçü protokolün üzerine indi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© İHA / AHMET SEHER
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde Turizm Haftası kutlamaları için Amanos dağlarının zirvesinden atlayan yamaç paraşütçüsü törendeki kalabalığa çarptı.
Turizm Haftası kutlamaları, Hatay'da, Atatürk Anıt Meydanı'nda düzenlendi.
Halk Eğitim Müdürlüğü'nün mehter ve halk oyunları gösterileri ilgi ile izlenirken yelkencilerin denizde yaptıkları gösteriler ve yamaç paraşütçülerinin gökyüzünde süzülmeleri de kutlamalara renk kattı.
Ancak tören sırasında bir yamaç paraşütçüsünün anıt meydanına inişi sırasında kontrolünü kaybederek kent protokolünün olduğu kalabalığa çarpması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda bir anda yaşanan şaşkınlık kısa sürede atlatıldı ve gösteriler devam etti.
Yamaç paraşütüne misina dolandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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Yamaç paraşütüne misina dolandı
28 Ocak, 17:21
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