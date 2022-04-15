https://tr.sputniknews.com/20220415/gosteri-atlayisinda-yamac-parasutcu-protokolun-uzerine-indi-1055591931.html
Yamaç paraşütçü, gösteri atlayışı sırasında protokolün üzerine düştü
Yamaç paraşütçü, gösteri atlayışı sırasında protokolün üzerine düştü
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Turizm Haftası kutlamaları için Amanos dağlarının zirvesinden atlayan yamaç paraşütçüsü törendeki kalabalığa çarptı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T16:40+0300
2022-04-15T16:40+0300
2022-04-15T17:00+0300
yaşam
paraşüt
turizm
hatay
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Turizm Haftası kutlamaları, Hatay'da, Atatürk Anıt Meydanı'nda düzenlendi.Halk Eğitim Müdürlüğü'nün mehter ve halk oyunları gösterileri ilgi ile izlenirken yelkencilerin denizde yaptıkları gösteriler ve yamaç paraşütçülerinin gökyüzünde süzülmeleri de kutlamalara renk kattı. Ancak tören sırasında bir yamaç paraşütçüsünün anıt meydanına inişi sırasında kontrolünü kaybederek kent protokolünün olduğu kalabalığa çarpması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda bir anda yaşanan şaşkınlık kısa sürede atlatıldı ve gösteriler devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/yamac-parasutune-misina-dolandi-1053246494.html
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paraşüt, turizm, hatay
Yamaç paraşütçü, gösteri atlayışı sırasında protokolün üzerine düştü
16:40 15.04.2022 (güncellendi: 17:00 15.04.2022) Abone ol
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Turizm Haftası kutlamaları için Amanos dağlarının zirvesinden atlayan yamaç paraşütçüsü törendeki kalabalığa çarptı.
Turizm Haftası kutlamaları, Hatay'da, Atatürk Anıt Meydanı'nda düzenlendi.
Halk Eğitim Müdürlüğü'nün mehter ve halk oyunları gösterileri ilgi ile izlenirken yelkencilerin denizde yaptıkları gösteriler ve yamaç paraşütçülerinin gökyüzünde süzülmeleri de kutlamalara renk kattı.
Ancak tören sırasında bir yamaç paraşütçüsünün anıt meydanına inişi sırasında kontrolünü kaybederek kent protokolünün olduğu kalabalığa çarpması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda bir anda yaşanan şaşkınlık kısa sürede atlatıldı ve gösteriler devam etti.