https://tr.sputniknews.com/20220415/guney-afrikadaki-sel-felaketinde-can-kaybi-390i-gecti-1055592210.html

Güney Afrika’daki sel felaketinde can kaybı 390'ı geçti

Güney Afrika’daki sel felaketinde can kaybı 390'ı geçti

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 390'ı aştı. Afetten şimdiye kadar 40 binden... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T16:50+0300

2022-04-15T16:50+0300

2022-04-15T16:57+0300

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Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletini vuran sel felaketinin bilançosu giderek ağırlaşıyor.Kurtarma ekiplerinin 5 gündür sürdürdüğü arama çalışmalarında daha fazla cansız bedene ulaşılıyor. KwaZulu-Natal Kooperatif Yönetim ve Geleneksel İşler Yürütme Konseyi Üyesi Sipho Hlomuka yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki ölü sayısı artmaya devam ediyor. Son bilanço 395" ifadelerini kullandı. Eyalette bugüne kadar 'benzeri görülmemiş' olarak adlandırılan sel felaketinden 40 bin 723 kişi olumsuz etkilenirken, geride büyük bir yıkım kaldı.Afet bölgesi ilan edilmiştiKwaZulu-Natal'da hafta sonu boyunca aralıksız devam eden yağış, pazartesi günü şiddetli sağanağa dönüşmüştü. Eyaletin merkezi ve ülkenin en büyük kentlerinden olan Durban ve çevresinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları hayatı durma noktasına getirirken, KwaZulu-Natal çarşamba günü afet bölgesi ilan edilmişti. Evler, yollar ve köprüler sular altında kalmış, Afrika'nın en işlek limanlarından birinde nakliye konteynerleri de suya gömülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220414/guney-afrikadaki-sel-felaketinde-olenlerin-sayisi-341e-cikti-1055573729.html

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