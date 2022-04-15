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https://tr.sputniknews.com/20220415/ibb-sozcusu-ongun-devletimiz-incelemesini-tamamladi-ve-dogrulari-ibbnin-soyledigini-teyit-etti-1055577203.html
İBB Sözcüsü Ongun: Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti
İBB Sözcüsü Ongun: Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, “İBB’de 45 bin kişiyi işe aldılar” iddiasının yapılan inceleme sonucunda çürütüldüğünü söyledi... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T06:53+0300
2022-04-15T06:53+0300
türkiye
ibb
terör
soruşturma
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen ‘terör’ soruşturmasının tamamlandığını duyurdu.Twitter hesabından "Hatırlatma duyurusu: Aylarca ‘İBB’de 45 bin kişi işe aldılar’ dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor! Neden?" ifadelerini kullanan Ongun, şu ifadeleri kullandı: "Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB’nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik."Ne olmuştu?İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, 10 Aralık 2021’de ‘İBB’ye alınan 557 kişinin terörden kaydı olduğunu’ iddia etmişti.Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında ’33 bin personel alımı yapıldığını, bunun 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu’ söylemişti.
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ibb, terör, soruşturma

İBB Sözcüsü Ongun: Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti

06:53 15.04.2022
© DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, “İBB’de 45 bin kişiyi işe aldılar” iddiasının yapılan inceleme sonucunda çürütüldüğünü söyledi. Ongun, "Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB’nin söylediğini teyit etti" dedi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen ‘terör’ soruşturmasının tamamlandığını duyurdu.
Twitter hesabından "Hatırlatma duyurusu: Aylarca ‘İBB’de 45 bin kişi işe aldılar’ dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor! Neden?" ifadelerini kullanan Ongun, şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB’nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik."

Ne olmuştu?

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, 10 Aralık 2021’de ‘İBB’ye alınan 557 kişinin terörden kaydı olduğunu’ iddia etmişti.
Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında ’33 bin personel alımı yapıldığını, bunun 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu’ söylemişti.
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