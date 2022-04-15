https://tr.sputniknews.com/20220415/icisleri-bakanligi-sinir-disi-edilen-gocmen-sayisini-acikladi-1055596222.html
İçişleri Bakanlığı, sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısını 21 bin 87 olarak açıkladı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T20:33+0300
2022-04-15T20:33+0300
2022-04-15T20:34+0300
politika
içişleri bakanlığı
göçmen krizi
sınırdışı
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Son dönemde Türkiye'n İçişleri Bakanlığı, yılbaşından beri sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı.Bakanlık, "Yılbaşından bugüne kadar 21 bin 87 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" açıklamasında bulundu.Açıklamada, "Sınır dışı edilenlerin 9 bin 654’sini Afganistan uyruklu yabancılar, 4.206’sını Pakistan uyruklu yabancılar ve 7 bin 227’sini ise diğer uyruklardan yabancılar oluşturuyor. 2022 yılı itibari sınır dışı işlemlerinde 28 charter seferi (özel uçuş) gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220415/istanbul-valiligi-islem-yapilan-gocmenlerin-sayisini-acikladi-1055595654.html
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içişleri bakanlığı, göçmen krizi, sınırdışı
İçişleri Bakanlığı, sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı
20:33 15.04.2022 (güncellendi: 20:34 15.04.2022) Abone ol
İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısını 21 bin 87 olarak açıkladı.
Son dönemde Türkiye'n İçişleri Bakanlığı, yılbaşından beri sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı.
Bakanlık, "Yılbaşından bugüne kadar 21 bin 87 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" açıklamasında bulundu.
Açıklamada, "Sınır dışı edilenlerin 9 bin 654’sini Afganistan uyruklu yabancılar, 4.206’sını Pakistan uyruklu yabancılar ve 7 bin 227’sini ise diğer uyruklardan yabancılar oluşturuyor. 2022 yılı itibari sınır dışı işlemlerinde 28 charter seferi (özel uçuş) gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.