https://tr.sputniknews.com/20220415/icisleri-bakanligi-sinir-disi-edilen-gocmen-sayisini-acikladi-1055596222.html

İçişleri Bakanlığı, sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısını 21 bin 87 olarak açıkladı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T20:33+0300

2022-04-15T20:33+0300

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politika

içişleri bakanlığı

göçmen krizi

sınırdışı

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Son dönemde Türkiye'n İçişleri Bakanlığı, yılbaşından beri sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı.Bakanlık, "Yılbaşından bugüne kadar 21 bin 87 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" açıklamasında bulundu.Açıklamada, "Sınır dışı edilenlerin 9 bin 654’sini Afganistan uyruklu yabancılar, 4.206’sını Pakistan uyruklu yabancılar ve 7 bin 227’sini ise diğer uyruklardan yabancılar oluşturuyor. 2022 yılı itibari sınır dışı işlemlerinde 28 charter seferi (özel uçuş) gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220415/istanbul-valiligi-islem-yapilan-gocmenlerin-sayisini-acikladi-1055595654.html

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içişleri bakanlığı, göçmen krizi, sınırdışı