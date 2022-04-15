https://tr.sputniknews.com/20220415/ihracat-gelirinin-yuzde-40i-merkez-bankasina-1055594371.html
İhracat gelirinin yüzde 40'ı Merkez Bankası'na
İhracat gelirinin yüzde 40'ı Merkez Bankası'na
İhracatçıların döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu oranı yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarıldı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T18:37+0300
2022-04-15T18:37+0300
2022-04-15T18:37+0300
ekonomi
merkez bankası
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İhracatçıların Merkez Bankası'na satmak zorunda olduğu döviz gelirlerindeki payı artırıldı.Yayımlanan genelgeyle halen yüzde 25 olan oran, yüzde 40'a çıkarıldı.Düzenleme 18 Nisan'da yürürlüğe girecek.
https://tr.sputniknews.com/20220414/ihracatcilar-merkez-bankasina-zorunlu-doviz-satisinda-oranin-sektorel-bazda-belirlenmesini-istiyor-1055551826.html
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merkez bankası
İhracat gelirinin yüzde 40'ı Merkez Bankası'na
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İhracatçıların döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu oranı yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarıldı.
İhracatçıların Merkez Bankası'na satmak zorunda olduğu döviz gelirlerindeki payı artırıldı.
Yayımlanan genelgeyle halen yüzde 25 olan oran, yüzde 40'a çıkarıldı.
Düzenleme 18 Nisan'da yürürlüğe girecek.