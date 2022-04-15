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https://tr.sputniknews.com/20220415/ihracat-gelirinin-yuzde-40i-merkez-bankasina-1055594371.html
İhracat gelirinin yüzde 40'ı Merkez Bankası'na
İhracat gelirinin yüzde 40'ı Merkez Bankası'na
İhracatçıların döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu oranı yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarıldı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T18:37+0300
2022-04-15T18:37+0300
ekonomi
merkez bankası
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İhracatçıların Merkez Bankası'na satmak zorunda olduğu döviz gelirlerindeki payı artırıldı.Yayımlanan genelgeyle halen yüzde 25 olan oran, yüzde 40'a çıkarıldı.Düzenleme 18 Nisan'da yürürlüğe girecek.
https://tr.sputniknews.com/20220414/ihracatcilar-merkez-bankasina-zorunlu-doviz-satisinda-oranin-sektorel-bazda-belirlenmesini-istiyor-1055551826.html
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merkez bankası

İhracat gelirinin yüzde 40'ı Merkez Bankası'na

18:37 15.04.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AA
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İhracatçıların döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu oranı yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarıldı.
İhracatçıların Merkez Bankası'na satmak zorunda olduğu döviz gelirlerindeki payı artırıldı.

Yayımlanan genelgeyle halen yüzde 25 olan oran, yüzde 40'a çıkarıldı.
Düzenleme 18 Nisan'da yürürlüğe girecek.
ithalat, ihracat, ticaret, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
EKONOMİ
İhracatçılar, Merkez Bankası'na zorunlu döviz satışında oranın sektörel bazda belirlenmesini istiyor
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