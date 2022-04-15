İnce'den '6 muhalefet partisi ittifakı'na: Bir adayları yok, altın günü olarak devam ediyorlar

"Gıda, su, enerji, ilaç ve deprem. 5 kriz kapıda. Ülkemizde 78 milyon hektar toprağımız var. Bize yıllarca ekonomik olarak sulanabilecek olan kısmının 8.5 milyon hektar olduğu söylendi. Sulanan kısmı ise 6.6 milyon hektar fakat gelişen tekniklerle, teknolojinin ilerlemesiyle bu sayı artık 25.5 milyon hektara çıktı. Yani damlama teknikleriyle sulamadaki yeni geliştirilen yöntemlerle neredeyse 26 milyon hektarı sulayabiliriz. Şu anda suladığımız alan ise bu sayının yüzde 25'i. Yüzde 75’ini sulayabileceğimiz halde bu alanlar atıl durumda. Yıllık su potansiyelimiz yer altı ve yer üstü olmak üzere 112 milyar metreküp. Maalesef biz bunun 54 milyar metreküpünü kullanıyoruz. En kötü tarafı ise yer altı suyunun yüzde 85'ini kullanmamız. Yer altı suyunu kullanmak çocuğun hakkını yemektir. Gelecekten yemektir yani biz cepten yiyoruz."