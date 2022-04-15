https://tr.sputniknews.com/20220415/ingiliz-tabloid-basinini-atlatarak-adaya-ayak-basan-harry-ile-meghan-kralice-ile-gizlice-gorustu-1055587971.html

İngiliz tabloid basınını atlatarak adaya ayak basan Harry ile Meghan, Kraliçe ile gizlice görüştü

İngiliz tabloid basınını atlatarak adaya ayak basan Harry ile Meghan, Kraliçe ile gizlice görüştü

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile ABD'li melez eşi Meghan Markle, resmi kraliyet rollerini terk edip ABD'ye taşınarak kraliyet ailesini... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T14:54+0300

2022-04-15T14:54+0300

2022-04-15T15:06+0300

yaşam

prens harry

meghan markle

kraliçe 2. elizabeth

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Magazin yayın yapan tabloid gazeteler, önce eşini kaybeden, sonra Kovid geçiren 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'i ziyaret etmedikleri için şeytanlaştırmakla meşgul oldukları Prens Harry ile eşi Meghan tarafından ofsayta düşürüldü.Zira gizlice Britanya'ya adım atıp sessiz sedasız Elizabeth'i ziyaret eden çift, yine kimseye haber vermeden Hollanda'ya geçti. Harry'nin gazi askerler için kurduğu uluslararası spor organizasyonu Invictus Oyunları'nın yarın Lahey'de başlaması öncesi bugünkü açılış törenine katılacaklar. 2020'de kraliyet ailesindeki üst düzey rollerini bırakarak Kuzey Amerika'ya taşınırken 'kraliyet üyesi olmanın dayanılmaz baskısı ve İngiliz medyasının ırkçı yaklaşımından kurtulma' gerekçesini sunan çift, Sussex Dük ve Düşesi unvanlarını korudu. Çift 2 yıldan uzun süredir Britanya'ya ayak basmamalarını 'güvenlik endişesiyle' gerekçelendirirken, medyadaki kraliyet uzmanları 'Meghan'ın gelmek istememesi yüzünden torunlarını görememenin Elizabeth'i çok üzdüğünü' anlattı.Çift ise vergi mükelleflerinin karşıladığı polis korumasını kaybettiklerinden, Britanya'yı ziyaretlerinde parasını kendi ceplerinden ödeyerek polis koruması talep etti. Bu talebi reddeden Britanya hükümetine dava açan Harry'nin avukatları, Prens'in 3 yaşındaki oğlu Archie ile 10 aylık kızı Lilibet'i memleketine getirmek istediğini, ama polis korumasından mahrumken bunu çok riskli bulduğunu söyledi. Nitekim dün Windsor Kalesi'ne yaptıkları gizli ziyarete Archie ile Lilibet'i götürmeyen Harry ile Meghan'ın Kraliçe'ye torunlarının videolarını izlettiği, medyaya yansıdı.Meghan'ı şeytanlaştırma kampanyasının başını çeken Daily Star gazetesinin görüşünü aldığı kraliyet uzmanı ve To Di for Daily podcastının yayıncısı Kinsey Schofield, şunları söyledi:"Muhtemelen torunların çok sayıda cep telefonu videolarının gösterildiği, bebeklerin saçma cümleleri ve nelerle ilgilendiklerinin konuşulduğu bir ziyaretti. Harry ve Meghan'ın gelecek planları veya aileye katkıda bulunma istekleri hakkında önemli bir gelişme ortaya çıkmadı, sadece şeker bir arayı kapamaydı." Ancak çift, Elizabeth'in sadece bir-iki kez gördüğü Archie ile daha hiç görmediği Lilibet'i yanlarında ziyarete getirmedikleri için sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu.

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prens harry, meghan markle, kraliçe 2. elizabeth