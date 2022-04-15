https://tr.sputniknews.com/20220415/irem-kostakoglunun-cinayet-zanlisi-yogun-bakimda-oldu-1055575867.html

İrem Kostakoğlu’nun cinayet zanlısı, yoğun bakımda öldü

İrem Kostakoğlu’nun cinayet zanlısı, yoğun bakımda öldü

Giresun’da işlenen İrem Kostakoğlu cinayetinin ardından intihar eden Yunus Emre Albayrak da hayatını kaybetti. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T02:07+0300

2022-04-15T02:07+0300

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türkiye

kadın cinayeti

giresun

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Olayın ardından ağır yaralı olarak Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yunus Emre Albayrak, cerrahi yoğun bakımda yaşamını yitirdi.Giresun Merkeze bağlı Aksu Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarındaki bir dairede ikamet eden İrem Kostakoğlu, kendisiyle barışmak isteyen eski erkek arkadaşı Yunus Emre Albayrak tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayet zanlısı Yunus Emre Albayrak daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihara teşebbüs etmişti. Ağır yaralı olarak Aksu’daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yunus Emre Albayrak, hastanede hayatını kaybetti.

türkiye

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kadın cinayeti, giresun