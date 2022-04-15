İspanya'da Paskalya kutlamaları

© AAİspanya'da Kutsal Haftası'nda kutsal perşembe gecesi törenle geçit töreni yapılır.
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© AA
İspanya'da Kutsal Haftası'nda kutsal perşembe gecesi törenle geçit töreni yapılır.
© AAPaskalya Bayramı, Hristiyanlıkta en eski ve en önemli bayram olarak kabul edilmektir.
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© AA
Paskalya Bayramı, Hristiyanlıkta en eski ve en önemli bayram olarak kabul edilmektir.
© AAPaskalya Bayramı, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer.
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© AA
Paskalya Bayramı, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer.
© AAPaskalya Bayramı kutlamalarında kiliselerde dini törenlerin yanı sıra sosyal alanlarda kültürel etkinlikler ile de kutlanır.
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© AA
Paskalya Bayramı kutlamalarında kiliselerde dini törenlerin yanı sıra sosyal alanlarda kültürel etkinlikler ile de kutlanır.
© AAPaskalya Bayramı Mart ve Nisan aylarında kutlanmaktadır ve tarihi her yıl değişir. Genellikle Nisan ayının ikinci Pazar gününde kutlanır. Her yıl baharın farklı aylarında pazar günü kutlanan Paskalya, iyiliğin, kötülüğün üzerindeki zaferini ve öldürülen Hazreti İsa'nın dirilişini simgeliyor.
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© AA
Paskalya Bayramı Mart ve Nisan aylarında kutlanmaktadır ve tarihi her yıl değişir. Genellikle Nisan ayının ikinci Pazar gününde kutlanır. Her yıl baharın farklı aylarında pazar günü kutlanan Paskalya, iyiliğin, kötülüğün üzerindeki zaferini ve öldürülen Hazreti İsa'nın dirilişini simgeliyor.