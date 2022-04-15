https://tr.sputniknews.com/20220415/israil-polisinden-mescid-i-aksada-filistinli-gostericilere-mudahale-100-yarali-1055579598.html
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Filistinli göstericilere müdahale: 100 yaralı
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Filistinli göstericilere müdahale: 100 yaralı
Kudüs kentinde İsrail polisi ile Filistinli göstericiler arasındaki çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin yaralandığı açıklandı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T09:59+0300
2022-04-15T09:59+0300
2022-04-15T09:59+0300
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Filistin Kızılayı, Kudüs'te İsrail polisinin Filistinli göstericilere yaptığı müdahalede yaklaşık 100 kişinin yaralandığını duyurdu.Yapılan açıklamada, 90 yaralının Kudüs hastanelerine nakledildiği ve onlarca yaralının da sahada tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, yaralanmaların plastik mermi, ses bombası ve arbede sırasında yaşandığı belirtildi.Öte yandan İsrail polisi, açıklamasında 3 görevlinin yaralandığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220414/filistin-bati-seriadaki-durum-tehlikeli-hassas-ve-patlamaya-hazir-1055544882.html
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israil, kudüs, filistin, mescid-i aksa
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Filistinli göstericilere müdahale: 100 yaralı
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Kudüs kentinde İsrail polisi ile Filistinli göstericiler arasındaki çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin yaralandığı açıklandı.
Filistin Kızılayı, Kudüs'te İsrail polisinin Filistinli göstericilere yaptığı müdahalede yaklaşık 100 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, 90 yaralının Kudüs hastanelerine nakledildiği ve onlarca yaralının da sahada tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, yaralanmaların plastik mermi, ses bombası ve arbede sırasında yaşandığı belirtildi.
Öte yandan İsrail polisi, açıklamasında 3 görevlinin yaralandığını kaydetti.