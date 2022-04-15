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İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Filistinli göstericilere müdahale: 100 yaralı
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Filistinli göstericilere müdahale: 100 yaralı
Kudüs kentinde İsrail polisi ile Filistinli göstericiler arasındaki çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin yaralandığı açıklandı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T09:59+0300
2022-04-15T09:59+0300
dünya
israil
kudüs
filistin
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Filistin Kızılayı, Kudüs'te İsrail polisinin Filistinli göstericilere yaptığı müdahalede yaklaşık 100 kişinin yaralandığını duyurdu.Yapılan açıklamada, 90 yaralının Kudüs hastanelerine nakledildiği ve onlarca yaralının da sahada tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, yaralanmaların plastik mermi, ses bombası ve arbede sırasında yaşandığı belirtildi.Öte yandan İsrail polisi, açıklamasında 3 görevlinin yaralandığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220414/filistin-bati-seriadaki-durum-tehlikeli-hassas-ve-patlamaya-hazir-1055544882.html
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israil, kudüs, filistin, mescid-i aksa

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Filistinli göstericilere müdahale: 100 yaralı

09:59 15.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIKudüs - Mescid-i Aksa - çatışma
Kudüs - Mescid-i Aksa - çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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Kudüs kentinde İsrail polisi ile Filistinli göstericiler arasındaki çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin yaralandığı açıklandı.
Filistin Kızılayı, Kudüs'te İsrail polisinin Filistinli göstericilere yaptığı müdahalede yaklaşık 100 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, 90 yaralının Kudüs hastanelerine nakledildiği ve onlarca yaralının da sahada tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, yaralanmaların plastik mermi, ses bombası ve arbede sırasında yaşandığı belirtildi.
Öte yandan İsrail polisi, açıklamasında 3 görevlinin yaralandığını kaydetti.
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