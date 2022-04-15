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https://tr.sputniknews.com/20220415/istanbul-merkezli-7-ilde-sahte-dolar-operasyonu-banka-180-bin-dolar-zararda-1055579795.html
İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zararda
İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zararda
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar basan bir çeteye operasyon... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T10:09+0300
2022-04-15T10:09+0300
türkiye
dolandırıcılık
istanbul
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 İlde daha önceden tespit edilen 29 şüphelinin bulunduğu yirmi dokuz adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonun İstanbul ayağında 14 şüphelinin bulunduğu adrese polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katına giren polis ekipleri adreste arama yaptı. Baskın yapılan adreste çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Sahte dolar basan çetenin özel tekniklerle bastıkları dolarları özel bir bankanın bankamatiğine yüklediği, bankamatiklerinde sahte dolarları kabul ettiği öğrenildi. Bankanın, yapılan incelemede bankamatiklere yatırılan dolarların sahte olduğu tespit edilince şikayetçi olması üzerine çetenin yapılan operasyonla çökertildiği öğrenildi. Sahte dolar yatırılan bankanın yaklaşık 180 bin dolar zarara uğratıldığı öğrenildi.
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dolandırıcılık, istanbul

İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zararda

10:09 15.04.2022
© DHAİstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zararda
İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zararda - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar basan bir çeteye operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sahte dolar basan çetenin, bastıkları dolarları özel bir bankanın bankamatiğine yüklediği ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 İlde daha önceden tespit edilen 29 şüphelinin bulunduğu yirmi dokuz adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Operasyonun İstanbul ayağında 14 şüphelinin bulunduğu adrese polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katına giren polis ekipleri adreste arama yaptı. Baskın yapılan adreste çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Sahte dolar basan çetenin özel tekniklerle bastıkları dolarları özel bir bankanın bankamatiğine yüklediği, bankamatiklerinde sahte dolarları kabul ettiği öğrenildi. Bankanın, yapılan incelemede bankamatiklere yatırılan dolarların sahte olduğu tespit edilince şikayetçi olması üzerine çetenin yapılan operasyonla çökertildiği öğrenildi. Sahte dolar yatırılan bankanın yaklaşık 180 bin dolar zarara uğratıldığı öğrenildi.
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