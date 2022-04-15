https://tr.sputniknews.com/20220415/istanbul-valiligi-islem-yapilan-gocmenlerin-sayisini-acikladi-1055595654.html

İstanbul Valiliği işlem yapılan göçmenlerin sayısını açıkladı

İstanbul Valiliği işlem yapılan göçmenlerin sayısını açıkladı

İstanbul Valiliği, 2022'de 4 bin 661 Afganistan ve bin 418 de Pakistan vatandaşı hakkında işlem yapıldığını açıkladı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T20:00+0300

2022-04-15T20:00+0300

2022-04-15T20:00+0300

türkiye

istanbul valiliği

göçmen

afgan sığınmacı

pakistan

suriyeli

göçmen krizi

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İstanbul Valiliği, 1 Ocak ile 15 Nisan tarihleri arasında 18 bin 781düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını duyurdu.Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında işlem yapılan insanlar arasında 4 bin 661 Afganistan ve bin 418 de Pakistan vatandaşı bulunuyor.Açıklamada, bu kişilerden 7 bin 684'ünün İstanbul'dan sınırdışı edildiği, 7 bin 590'ının ise sınırdışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.Valilik tarafından yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

türkiye

pakistan

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istanbul valiliği, göçmen, afgan sığınmacı, pakistan, suriyeli, göçmen krizi