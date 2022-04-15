https://tr.sputniknews.com/20220415/istanbulda-gecekondunun-uzerine-tir-devrildi-1055577869.html

İstanbul'da gecekondunun üzerine TIR devrildi

İstanbul'da gecekondunun üzerine TIR devrildi

İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi'nde bir gecekondunun üzerine inşaat demiri yüklü TIR devrildi. Kaza sonucu evde bulunan 5 kişi ile TIR sürücüsü... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T07:58+0300

2022-04-15T07:58+0300

2022-04-15T08:00+0300

türkiye

sarıyer

tir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1055577844_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_7f49011da5972479404751bca12d6f52.jpg

Kaza, Sarıyer Özdereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Remzi B. idaresindeki TIR, kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine devrildi.İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Mahsur kaldıkları gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazada yaralanan Remzi B. ise Seyrantepe Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

türkiye

sarıyer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sarıyer, tir