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https://tr.sputniknews.com/20220415/istanbulda-gecekondunun-uzerine-tir-devrildi-1055577869.html
İstanbul'da gecekondunun üzerine TIR devrildi
İstanbul'da gecekondunun üzerine TIR devrildi
İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi'nde bir gecekondunun üzerine inşaat demiri yüklü TIR devrildi. Kaza sonucu evde bulunan 5 kişi ile TIR sürücüsü... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-15T08:00+0300
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Kaza, Sarıyer Özdereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Remzi B. idaresindeki TIR, kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine devrildi.İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Mahsur kaldıkları gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazada yaralanan Remzi B. ise Seyrantepe Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
türkiye
sarıyer
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İstanbul'da gecekondunun üzerine TIR devrildi

07:58 15.04.2022 (güncellendi: 08:00 15.04.2022)
© DHASARIYER'DE GECEKONDU ÜZERİNE DEMİR YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ-
SARIYER'DE GECEKONDU ÜZERİNE DEMİR YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ- - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© DHA
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İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi'nde bir gecekondunun üzerine inşaat demiri yüklü TIR devrildi. Kaza sonucu evde bulunan 5 kişi ile TIR sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sarıyer Özdereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Remzi B. idaresindeki TIR, kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahsur kaldıkları gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazada yaralanan Remzi B. ise Seyrantepe Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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