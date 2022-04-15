https://tr.sputniknews.com/20220415/istanbulda-ramazan-davulcusu-sahurda-sirtindan-vuruldu-1055587260.html

İstanbul'da ramazan davulcusu sahurda sırtından vuruldu

İstanbul'da ramazan davulcusu sahurda sırtından vuruldu

İstanbul'da bir ramazan davulcusu sahur vakti sırtından vuruldu. Kanlar içinde kaldırıma yığılan adam iddiaya göre 7 saat hastanede tedavi edilmek için... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T14:29+0300

2022-04-15T14:29+0300

2022-04-15T14:42+0300

ramazan davulu

silahlı saldırı

türkiye

istanbul

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Sahur vakti elinde tokmak davul çalarken sırtından vuruldu. SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, ramazan davulcusu Mert Uygun, gece 3 buçuk civarında Helvacı Sokakta davul çalarken kurşunun hedefi oldu.'Felç kalma riski var'Omzundan ve belinden vurulan Mert Uygun'un ağabeyi "Kardeşimin yanına gittim, kaldırımda oturuyordu, ne oldu dedim vuruldum dedi. Şuan felç kalma riski var. Kurşun omurgasına isabet etmiş" dedi.Davulcunun kimseyle alıp veremediği yoktu, kurşunu kimin sıktığı ise bilinmiyor. Polis çalışma başlattı, ramazan davulcusunun neden vurulduğu araştırılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220401/sahte-davulcuya-karsi-yaka-karti-uyarisi-1055229935.html

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ramazan davulu, silahlı saldırı, istanbul