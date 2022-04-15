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https://tr.sputniknews.com/20220415/istanbulda-ramazan-davulcusu-sahurda-sirtindan-vuruldu-1055587260.html
İstanbul'da ramazan davulcusu sahurda sırtından vuruldu
İstanbul'da ramazan davulcusu sahurda sırtından vuruldu
İstanbul'da bir ramazan davulcusu sahur vakti sırtından vuruldu. Kanlar içinde kaldırıma yığılan adam iddiaya göre 7 saat hastanede tedavi edilmek için... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T14:29+0300
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ramazan davulu
silahlı saldırı
türkiye
istanbul
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Sahur vakti elinde tokmak davul çalarken sırtından vuruldu. SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, ramazan davulcusu Mert Uygun, gece 3 buçuk civarında Helvacı Sokakta davul çalarken kurşunun hedefi oldu.'Felç kalma riski var'Omzundan ve belinden vurulan Mert Uygun'un ağabeyi "Kardeşimin yanına gittim, kaldırımda oturuyordu, ne oldu dedim vuruldum dedi. Şuan felç kalma riski var. Kurşun omurgasına isabet etmiş" dedi.Davulcunun kimseyle alıp veremediği yoktu, kurşunu kimin sıktığı ise bilinmiyor. Polis çalışma başlattı, ramazan davulcusunun neden vurulduğu araştırılıyor.
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ramazan davulu, silahlı saldırı, istanbul

İstanbul'da ramazan davulcusu sahurda sırtından vuruldu

14:29 15.04.2022 (güncellendi: 14:42 15.04.2022)
© AARamazan davulcusu
Ramazan davulcusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AA
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İstanbul'da bir ramazan davulcusu sahur vakti sırtından vuruldu. Kanlar içinde kaldırıma yığılan adam iddiaya göre 7 saat hastanede tedavi edilmek için bekledi. Davulcu 'gürültü' nedeniyle mi vuruldu, yoksa planlı bir saldırı mıydı araştırılıyor.
Sahur vakti elinde tokmak davul çalarken sırtından vuruldu. SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, ramazan davulcusu Mert Uygun, gece 3 buçuk civarında Helvacı Sokakta davul çalarken kurşunun hedefi oldu.

'Felç kalma riski var'

Omzundan ve belinden vurulan Mert Uygun'un ağabeyi "Kardeşimin yanına gittim, kaldırımda oturuyordu, ne oldu dedim vuruldum dedi. Şuan felç kalma riski var. Kurşun omurgasına isabet etmiş" dedi.
Davulcunun kimseyle alıp veremediği yoktu, kurşunu kimin sıktığı ise bilinmiyor. Polis çalışma başlattı, ramazan davulcusunun neden vurulduğu araştırılıyor.
Ramazan davulcusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
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