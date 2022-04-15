https://tr.sputniknews.com/20220415/isvecte-kuran-yakma-etkinligi-oncesinde-ayaklanma-3-polis-yaralandi---1055580165.html

İsveç'te aşırı sağcıların 'Kuran yakma' etkinliği öncesinde ayaklanma: 3 polis yaralandı

İsveç'te aşırı sağcıların 'Kuran yakma' etkinliği öncesinde ayaklanma: 3 polis yaralandı

İsveç'in doğu kıyısındaki Linkoping kentinde, aşırı sağcıların düzenleyeceği 'Kuran yakma' etkinliği öncesinde şiddetli bir ayaklanma çıktı. Polis araçlarını... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T11:10+0300

2022-04-15T11:10+0300

2022-04-15T11:14+0300

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Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç ve Danimarka'nın birçok bölgesinde 'Kuran yakma' etkinliği düzenlemeye devam ediyor.İki ülkenin değişik kentlerinde 'Kuran yakma' etkinliği düzenleyen Paludan, Linköping'deki etkinliği öncesinde Müslümanlar tarafından protesto edildi. Protestoda yüzü maskeli gruplar, sokakları ateşe vererek polis araçlarını hedef aldı. Olay yerinden alınan görüntülerde, bir arabanın yandığı ve onlarca maskeli kişinin polis arabalarına saldırdığı görülüyor.Ayaklanma sırasında 3 polis memurunun hastaneye kaldırıldığı, birinin durumunun ağır olduğu ve 2 kişinin de tutuklandığı bildirildi.'Hasar görmemiş tek bir polis arabası görmedim'Aftonbladet gazetesine konuşan bir görgü tanığı, “Hasar görmemiş bir tek polis arabası görmedim” dedi.Sosyal medyada yayınlanan videolarda, gençlerin polis arabalarının camlarını kırarak 'Allahu Ekber' diye bağırdığı görülüyor.Daha sonra ayaklanma Norrköping şehrine yayıldı ve yüzlerce protestocu gösterilere katıldı. Norrköpings Tidningar gazetesi de durumun 'tamamen raydan çıktığını' belirtti.Polis sözcüsü Asa Willsund, SVT'ye verdiği demeçte, "Ruh halleri agresifti ve olay yerinde polise saldırılar oldu" dedi. Willsunda, polisin geri çekilmesinden sonra ortalığın sakinleştiğini de sözlerine ekledi.Adalet Bakanı: Bu kadar ciddi bir şiddetle tepki verilmesi kabul edilemezAdalet Bakanı Morgan Johansson ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, protestocuları ve Paludan'ı kınadı. Paylaştığı gönderide Johansson, "Paludan'ın temsil ettiği aşırı sağcı nefret mesajı hakkında ne düşünülürse düşünülsün, bu kadar ciddi bir şiddetle tepki verilmesi kabul edilemez. Polisin bölgede düzeni sağlamak için kararlı bir şekilde hareket etmesi iyi bir şey. Umarım yaralı polisler hızla iyileşir" dedi.Adalet Bakanı, şöyle devam etti:

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