https://tr.sputniknews.com/20220415/kameraya-el-sallayan-filtre-hirsizi-yakalanip-tutuklandi-1055586472.html
Kameraya el sallayan filtre hırsızı yakalanıp tutuklandı
Kameraya el sallayan filtre hırsızı yakalanıp tutuklandı
Yalova'da bir lokantanın önündeki 70 bin lira değerindeki elektrostatik filtreyi çalarak güvenlik kameralarına el sallayan Yaşar Bozkuş yakalanıp tutuklandı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T14:00+0300
2022-04-15T14:00+0300
2022-04-15T14:00+0300
yaşam
yalova
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Dere Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi Yaşar Okuyan Bulvarı'nda 3 yıl önce açılan Melih Keskinel'e ait lokantaya son 6 ayda 4 kez hırsız girdi.Son olarak 8 Nisan'da, ramazan ayı nedeniyle tadilata giren iş yerinin önündeki 70 bin lira değerindeki elektrostatik filtre güpegündüz çalındı. El arabası ile taşıdığı elektrostatik filtreyi düşürüp, parçalanmasına neden olan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerine el sallayıp kaçtı.Şikayetin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Yaşar Bozkuş olduğunu tespit etti.TutuklandıGözaltına alınan Bozkuş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bozkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin endüstriyel mutfaklardaki davlumbazdan çıkan yağı ve dumanı tutan filtreyi parçalayarak hurdaya çevirdiği öğrenildi.
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yalova
Kameraya el sallayan filtre hırsızı yakalanıp tutuklandı
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Yalova'da bir lokantanın önündeki 70 bin lira değerindeki elektrostatik filtreyi çalarak güvenlik kameralarına el sallayan Yaşar Bozkuş yakalanıp tutuklandı.
Dere Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi Yaşar Okuyan Bulvarı'nda 3 yıl önce açılan Melih Keskinel'e ait lokantaya son 6 ayda 4 kez hırsız girdi.
Son olarak 8 Nisan'da, ramazan ayı nedeniyle tadilata giren iş yerinin önündeki 70 bin lira değerindeki elektrostatik filtre güpegündüz çalındı. El arabası ile taşıdığı elektrostatik filtreyi düşürüp, parçalanmasına neden olan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerine el sallayıp kaçtı.
Şikayetin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Yaşar Bozkuş olduğunu tespit etti.
Tutuklandı
Gözaltına alınan Bozkuş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bozkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin endüstriyel mutfaklardaki davlumbazdan çıkan yağı ve dumanı tutan filtreyi parçalayarak hurdaya çevirdiği öğrenildi.