Kanal İstanbul nedeniyle taşınanlar: Al sana 100 bin TL git diyorlar, o parayla demir bile alamayız

“Mahkemeye başvurduk, yaklaşık 350 hane halkı dava açtı. 2012 yılından itibaren bu konuyla mücadele eden vatandaşlar var. Bu zamana kadar yazdığımız dilekçelerimize hiçbir cevap alamadık. Bizlere her seçimde tutulmayan sözler verildi. Bizlere, ‘sizi buradan kimse atamaz, size imar vereceğiz’ dediler ama her seferinde başka bir mağduriyet yaşadık. Hisselerin yerlerini değiştirmişler ama iş vergi almaya gelince hiçbir sorun yok. Başakşehir belediyesi bu mağduriyetleri nasıl çözebiliriz, neler yapabiliriz diye bir kere bile kapımızı çalmadı. Bizlere kapılar kapandı. Bizlere bir çivi bile çaktırmayan belediye, imarı net bile olmayan Kanal İstanbul’a sıfır yakınlıkta binalar yapmaya başladılar. Biz hak etmiyoruz da o binalarda oturacak olan insanlar mı hak ediyor? Bizler haklarımızı biliyoruz, haklarımızı sonuna kadar savunacağız.”