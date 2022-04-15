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Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' sözleriyle ilgili açıklama: Yanlış anlaşılmış
Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' sözleriyle ilgili açıklama: Yanlış anlaşılmış
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yaptığı “seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” açıklaması ile ilgili tartışmalara açıklık... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T07:11+0300
2022-04-15T07:11+0300
politika
temel karamollaoğlu
seçim
ittifak
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karar TV’de yaptığı konuşmasında yer alan “üçüncü ittifak olabilir” ifadesi üzerine başlayan tartışmalar için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Karamollaoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:'Altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik'“Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, ‘ittifak içinde ittifaklar’ olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik.Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, ‘ittifak içinde bir ittifak’ içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim.Tekrar ifade ediyorum; şu anda seçim sath-ı mailine girmedik. Ama sanki seçim sath-ı mailine girmişiz gibi, partilerden görüş almak istiyorlar; bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim.'Acaba fitne çıkarabilir miyiz' derdindelerÇok değil, birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabiliriz. Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, ‘acaba fitne çıkarabilir miyiz’ derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz!”
https://tr.sputniknews.com/20220414/karamollaoglu-bunu-kamuoyuna-ilk-defa-soyluyorum-ucuncu-ittifak-olabilir-1055557759.html
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temel karamollaoğlu, seçim, ittifak

Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' sözleriyle ilgili açıklama: Yanlış anlaşılmış

07:11 15.04.2022
© DHATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© DHA
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yaptığı “seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” açıklaması ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karar TV’de yaptığı konuşmasında yer alan “üçüncü ittifak olabilir” ifadesi üzerine başlayan tartışmalar için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Karamollaoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

'Altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik'

“Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, ‘ittifak içinde ittifaklar’ olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik.
Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, ‘ittifak içinde bir ittifak’ içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim.
Tekrar ifade ediyorum; şu anda seçim sath-ı mailine girmedik. Ama sanki seçim sath-ı mailine girmişiz gibi, partilerden görüş almak istiyorlar; bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim.

'Acaba fitne çıkarabilir miyiz' derdindeler

Çok değil, birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabiliriz. Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, ‘acaba fitne çıkarabilir miyiz’ derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz!”
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
POLİTİKA
Karamollaoğlu: Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum, üçüncü ittifak olabilir
Dün, 13:47
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