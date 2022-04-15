https://tr.sputniknews.com/20220415/karamollaoglundan-ucuncu-ittifak-sozleriyle-ilgili-aciklama-yanlis-anlasilmis-1055577336.html

Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' sözleriyle ilgili açıklama: Yanlış anlaşılmış

Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' sözleriyle ilgili açıklama: Yanlış anlaşılmış

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yaptığı “seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” açıklaması ile ilgili tartışmalara açıklık... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T07:11+0300

2022-04-15T07:11+0300

2022-04-15T07:11+0300

politika

temel karamollaoğlu

seçim

ittifak

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karar TV’de yaptığı konuşmasında yer alan “üçüncü ittifak olabilir” ifadesi üzerine başlayan tartışmalar için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Karamollaoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:'Altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik'“Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, ‘ittifak içinde ittifaklar’ olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik.Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, ‘ittifak içinde bir ittifak’ içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim.Tekrar ifade ediyorum; şu anda seçim sath-ı mailine girmedik. Ama sanki seçim sath-ı mailine girmişiz gibi, partilerden görüş almak istiyorlar; bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim.'Acaba fitne çıkarabilir miyiz' derdindelerÇok değil, birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabiliriz. Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, ‘acaba fitne çıkarabilir miyiz’ derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz!”

https://tr.sputniknews.com/20220414/karamollaoglu-bunu-kamuoyuna-ilk-defa-soyluyorum-ucuncu-ittifak-olabilir-1055557759.html

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temel karamollaoğlu, seçim, ittifak