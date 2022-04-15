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https://tr.sputniknews.com/20220415/kazakistan-savunma-bakanligi-9-mayis-zafer-gununu-neden-kutlamayacaklarini-anlatti---1055590883.html
Kazakistan Savunma Bakanlığı, 9 Mayıs Zafer Günü’nü neden kutlamayacaklarını anlattı
Kazakistan Savunma Bakanlığı, 9 Mayıs Zafer Günü’nü neden kutlamayacaklarını anlattı
Kazakistan Savunma Bakanlığı, bütçe tasarrufu ve diğer öncelikli görevleri ele alma ihtiyacı nedeniyle bu yıl 9 Mayıs Zafer Günü’nde askeri geçidin... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T16:03+0300
2022-04-15T16:03+0300
dünya
kazakistan
9 mayıs zafer bayramı
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Kazakistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kazakistan’da 2022’de, askeri geçidin düzenlenmesi, bütçe tasarrufları ve diğer sorunları çözme ihtiyacı nedeniyle planlanmıyor. Özellikle öncelik verilen görevler, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri birimlerinin gerekli savaşa hazırlık ve hareketlilik seviyesini korumak, devlet ve askeri tesislerin korunmasını ve savunulmasını sağlamaya yönelik görevleri yerine getirmek” ifadesine yer verildi. Kazakistan’da, 2020 ve 2021’de de koronavirüs nedeniyle askeri geçitler düzenlenmemişti.
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kazakistan, 9 mayıs zafer bayramı, korona

Kazakistan Savunma Bakanlığı, 9 Mayıs Zafer Günü’nü neden kutlamayacaklarını anlattı

16:03 15.04.2022
© AAKazakistan bayrağı
Kazakistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AA
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Kazakistan Savunma Bakanlığı, bütçe tasarrufu ve diğer öncelikli görevleri ele alma ihtiyacı nedeniyle bu yıl 9 Mayıs Zafer Günü’nde askeri geçidin düzenlenmeyeceğini belirtti.
Kazakistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kazakistan’da 2022’de, askeri geçidin düzenlenmesi, bütçe tasarrufları ve diğer sorunları çözme ihtiyacı nedeniyle planlanmıyor. Özellikle öncelik verilen görevler, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri birimlerinin gerekli savaşa hazırlık ve hareketlilik seviyesini korumak, devlet ve askeri tesislerin korunmasını ve savunulmasını sağlamaya yönelik görevleri yerine getirmek” ifadesine yer verildi.
Kazakistan’da, 2020 ve 2021’de de koronavirüs nedeniyle askeri geçitler düzenlenmemişti.
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