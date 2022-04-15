https://tr.sputniknews.com/20220415/kazakistan-savunma-bakanligi-9-mayis-zafer-gununu-neden-kutlamayacaklarini-anlatti---1055590883.html

Kazakistan Savunma Bakanlığı, 9 Mayıs Zafer Günü’nü neden kutlamayacaklarını anlattı

Kazakistan Savunma Bakanlığı, 9 Mayıs Zafer Günü’nü neden kutlamayacaklarını anlattı

Kazakistan Savunma Bakanlığı, bütçe tasarrufu ve diğer öncelikli görevleri ele alma ihtiyacı nedeniyle bu yıl 9 Mayıs Zafer Günü’nde askeri geçidin... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T16:03+0300

2022-04-15T16:03+0300

2022-04-15T16:03+0300

dünya

kazakistan

9 mayıs zafer bayramı

korona

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Kazakistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kazakistan’da 2022’de, askeri geçidin düzenlenmesi, bütçe tasarrufları ve diğer sorunları çözme ihtiyacı nedeniyle planlanmıyor. Özellikle öncelik verilen görevler, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri birimlerinin gerekli savaşa hazırlık ve hareketlilik seviyesini korumak, devlet ve askeri tesislerin korunmasını ve savunulmasını sağlamaya yönelik görevleri yerine getirmek” ifadesine yer verildi. Kazakistan’da, 2020 ve 2021’de de koronavirüs nedeniyle askeri geçitler düzenlenmemişti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazakistan, 9 mayıs zafer bayramı, korona