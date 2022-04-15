https://tr.sputniknews.com/20220415/kremlin-ukraynada-ozel-askeri-harekat-kapsamindaki-tum-gorevler-yerine-getirilecek-1055584985.html
Kremlin: Ukrayna'da özel askeri harekat kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek
Kremlin: Ukrayna'da özel askeri harekat kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek
Ukrayna'da aşırı milliyetçi taburların yok edilmesinin öncelikli görev olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, özel askeri harekat kapsamındaki tüm... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T13:11+0300
2022-04-15T13:11+0300
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dmitriy peskov, ukrayna
Kremlin: Ukrayna'da özel askeri harekat kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek
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Ayrıntılar geliyor
Ukrayna'da aşırı milliyetçi taburların yok edilmesinin öncelikli görev olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, özel askeri harekat kapsamındaki tüm görevlerin yerine getirileceğinin altını bir kez daha çizdi.