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SON DAKİKA| Kremlin: Ukrayna'da özel askeri harekat kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/kremlin-ukraynada-ozel-askeri-harekat-kapsamindaki-tum-gorevler-yerine-getirilecek-1055584985.html
Kremlin: Ukrayna'da özel askeri harekat kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek
Kremlin: Ukrayna'da özel askeri harekat kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek
Ukrayna'da aşırı milliyetçi taburların yok edilmesinin öncelikli görev olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, özel askeri harekat kapsamındaki tüm... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
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dmitriy peskov, ukrayna

Kremlin: Ukrayna'da özel askeri harekat kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek

13:11 15.04.2022
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Ukrayna'da aşırı milliyetçi taburların yok edilmesinin öncelikli görev olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, özel askeri harekat kapsamındaki tüm görevlerin yerine getirileceğinin altını bir kez daha çizdi.
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