Kremlin: Ukrayna'da özel askeri harekat kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek

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Ukrayna'da aşırı milliyetçi taburların yok edilmesinin öncelikli görev olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, özel askeri harekat kapsamındaki tüm görevlerin yerine getirileceğinin altını bir kez daha çizdi.