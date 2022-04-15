Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/medvedcukun-esi-erdoganin-kocamin-serbest-birakilmasina-yardim-edeceginden-eminim-1055591392.html
Medvedçuk’un eşi: Erdoğan’ın kocamın serbest bırakılmasına yardım edeceğinden eminim
Medvedçuk’un eşi: Erdoğan’ın kocamın serbest bırakılmasına yardım edeceğinden eminim
Gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşinin serbest bırakılmasına yardım... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T16:25+0300
2022-04-15T16:25+0300
ukrayna krizi
viktor medvedçuk
ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
oksana marçenko
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1055591334_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_9fdaf692f3d209e65feffdeb0c8ca8bd.jpg
Moskova’daki basın toplantısında konuşan Marçenko, 'Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin' Partisi'nin lideri ve eşi olan Viktor Medvedçuk'un gözaltına alınması hakkında, “Erdoğan’ın Avrupa’daki tek bağımsız politikacı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kendisi birçok kez Ukrayna ve Rusya’nın büyük dostu olduğunu söyledi. Erdoğan gibi güçlü bir devlet başkanının, başkalarına bağlı Devlet Başkanı (Vladimir) Zelenskiy’e etki etmenin yolunu bulacağından eminim” dedi.Marçenko, Erdoğan’ın kendisinin sesini duyduğundan ve eşini Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) zindanlarından kurtulması için gereken her şeyi yapacağından emin olduğunu da ekledi.Ukrayna İçişleri Bakanı Vadim Denisenko’nun Medvedçuk’la ilgili azami hızla yargı sürecinin gerçekleştirilmesi ve gerekli ifadenin alınması gerektiği ifadelerini değerlendiren Marçenko, bu sözlerin, istedikleri ifadeyi almak için eşine karşı yasadışı fiziksel yöntemler kullanabileceklerini gösterdiğini belirtti. Marçenko, “Diğer bir deyişle işkence yapmayı planlıyorlar ya da yapıyorlar” ifadelerini kullandı.Marçenko, eşinin yayınlanan fotoğraflarına dikkatle bakılması gerektiğini, bu fotoğrafların gözaltının ilk dakikalarından itibaren onun darp edildiğini gösterdiğini vurguladı. Nitekim Medvedçuk’un alnında saçlarıyla gizlenmeye çalışılan kızarıklıklar yer alıyor ve kulaklarının şişmiş ve morarmış olduğu görülüyor.Marçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) siyasi tutuklular ve sakıncalı gördüğü kişilerden istedikleri ifadeleri almak amacıyla işkence yöntemini kullandığına inanmak için ciddi nedenleri olduğunu söyledi.Gerçekler ve eşinin mart ayı başında gözaltına alınan bazı çalışanlarının ifadelerinin bunu gösterdiğini belirten Marçenko, bu kişilerin birçoğunun sert şekilde fiziksel işkence uygulandığını söylediğini kaydetti.‘Eşimin nerede olduğunu bilmiyorum’Eşinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Marçenko, bu nedenle kendisi için uygun yasal koruma ve tıbbi gözetim sağlanamadığını da sözlerine ekledi.18 Şubat’ta Ukrayna’dan ayrıldığını kaydeden Marçenko, eşi ile şubat ve martta görüştüğünü ancak birkaç hafta önce bağlantılarının koptuğunu kaydetti. Marçenko, babasının iki gündür eşinin nerede olduğunu bulmaya çalıştığını ancak tüm gözaltı merkezlerinden olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.Marçenko, sesini duyan herkese eşinin yerinin bulunması ve tıbbi gözetim için yardım etme çağrısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220414/azarov-erdogan-ukraynali-muhalif-lider-medvedcukun-serbest-kalmasi-icin-yardim-edebilir-1055566787.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1055591334_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_39e2ffcbfdf4bde33d2389294ba66681.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
viktor medvedçuk, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), oksana marçenko, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy

Medvedçuk’un eşi: Erdoğan’ın kocamın serbest bırakılmasına yardım edeceğinden eminim

16:25 15.04.2022
© SputnikViktor Medvedçuk
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşinin serbest bırakılmasına yardım edeceğinden emin olduğunu söyledi.
Moskova’daki basın toplantısında konuşan Marçenko, 'Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin' Partisi'nin lideri ve eşi olan Viktor Medvedçuk'un gözaltına alınması hakkında, “Erdoğan’ın Avrupa’daki tek bağımsız politikacı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kendisi birçok kez Ukrayna ve Rusya’nın büyük dostu olduğunu söyledi. Erdoğan gibi güçlü bir devlet başkanının, başkalarına bağlı Devlet Başkanı (Vladimir) Zelenskiy’e etki etmenin yolunu bulacağından eminim” dedi.
Marçenko, Erdoğan’ın kendisinin sesini duyduğundan ve eşini Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) zindanlarından kurtulması için gereken her şeyi yapacağından emin olduğunu da ekledi.
Ukrayna İçişleri Bakanı Vadim Denisenko’nun Medvedçuk’la ilgili azami hızla yargı sürecinin gerçekleştirilmesi ve gerekli ifadenin alınması gerektiği ifadelerini değerlendiren Marçenko, bu sözlerin, istedikleri ifadeyi almak için eşine karşı yasadışı fiziksel yöntemler kullanabileceklerini gösterdiğini belirtti. Marçenko, “Diğer bir deyişle işkence yapmayı planlıyorlar ya da yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
Marçenko, eşinin yayınlanan fotoğraflarına dikkatle bakılması gerektiğini, bu fotoğrafların gözaltının ilk dakikalarından itibaren onun darp edildiğini gösterdiğini vurguladı. Nitekim Medvedçuk’un alnında saçlarıyla gizlenmeye çalışılan kızarıklıklar yer alıyor ve kulaklarının şişmiş ve morarmış olduğu görülüyor.
Marçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) siyasi tutuklular ve sakıncalı gördüğü kişilerden istedikleri ifadeleri almak amacıyla işkence yöntemini kullandığına inanmak için ciddi nedenleri olduğunu söyledi.
Gerçekler ve eşinin mart ayı başında gözaltına alınan bazı çalışanlarının ifadelerinin bunu gösterdiğini belirten Marçenko, bu kişilerin birçoğunun sert şekilde fiziksel işkence uygulandığını söylediğini kaydetti.

‘Eşimin nerede olduğunu bilmiyorum’

Eşinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Marçenko, bu nedenle kendisi için uygun yasal koruma ve tıbbi gözetim sağlanamadığını da sözlerine ekledi.
18 Şubat’ta Ukrayna’dan ayrıldığını kaydeden Marçenko, eşi ile şubat ve martta görüştüğünü ancak birkaç hafta önce bağlantılarının koptuğunu kaydetti. Marçenko, babasının iki gündür eşinin nerede olduğunu bulmaya çalıştığını ancak tüm gözaltı merkezlerinden olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.
Marçenko, sesini duyan herkese eşinin yerinin bulunması ve tıbbi gözetim için yardım etme çağrısında bulundu.
Nikolay Azarov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
Ukrayna krizi
Azarov: Erdoğan, Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk'un serbest kalması için yardım edebilir
Dün, 18:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала