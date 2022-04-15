https://tr.sputniknews.com/20220415/medvedcukun-esi-erdoganin-kocamin-serbest-birakilmasina-yardim-edeceginden-eminim-1055591392.html

Medvedçuk’un eşi: Erdoğan’ın kocamın serbest bırakılmasına yardım edeceğinden eminim

Medvedçuk’un eşi: Erdoğan’ın kocamın serbest bırakılmasına yardım edeceğinden eminim

Gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşinin serbest bırakılmasına yardım... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T16:25+0300

2022-04-15T16:25+0300

2022-04-15T16:25+0300

ukrayna krizi

viktor medvedçuk

ukrayna güvenlik konseyi (sbu)

oksana marçenko

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

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Moskova’daki basın toplantısında konuşan Marçenko, 'Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin' Partisi'nin lideri ve eşi olan Viktor Medvedçuk'un gözaltına alınması hakkında, “Erdoğan’ın Avrupa’daki tek bağımsız politikacı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kendisi birçok kez Ukrayna ve Rusya’nın büyük dostu olduğunu söyledi. Erdoğan gibi güçlü bir devlet başkanının, başkalarına bağlı Devlet Başkanı (Vladimir) Zelenskiy’e etki etmenin yolunu bulacağından eminim” dedi.Marçenko, Erdoğan’ın kendisinin sesini duyduğundan ve eşini Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) zindanlarından kurtulması için gereken her şeyi yapacağından emin olduğunu da ekledi.Ukrayna İçişleri Bakanı Vadim Denisenko’nun Medvedçuk’la ilgili azami hızla yargı sürecinin gerçekleştirilmesi ve gerekli ifadenin alınması gerektiği ifadelerini değerlendiren Marçenko, bu sözlerin, istedikleri ifadeyi almak için eşine karşı yasadışı fiziksel yöntemler kullanabileceklerini gösterdiğini belirtti. Marçenko, “Diğer bir deyişle işkence yapmayı planlıyorlar ya da yapıyorlar” ifadelerini kullandı.Marçenko, eşinin yayınlanan fotoğraflarına dikkatle bakılması gerektiğini, bu fotoğrafların gözaltının ilk dakikalarından itibaren onun darp edildiğini gösterdiğini vurguladı. Nitekim Medvedçuk’un alnında saçlarıyla gizlenmeye çalışılan kızarıklıklar yer alıyor ve kulaklarının şişmiş ve morarmış olduğu görülüyor.Marçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) siyasi tutuklular ve sakıncalı gördüğü kişilerden istedikleri ifadeleri almak amacıyla işkence yöntemini kullandığına inanmak için ciddi nedenleri olduğunu söyledi.Gerçekler ve eşinin mart ayı başında gözaltına alınan bazı çalışanlarının ifadelerinin bunu gösterdiğini belirten Marçenko, bu kişilerin birçoğunun sert şekilde fiziksel işkence uygulandığını söylediğini kaydetti.‘Eşimin nerede olduğunu bilmiyorum’Eşinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Marçenko, bu nedenle kendisi için uygun yasal koruma ve tıbbi gözetim sağlanamadığını da sözlerine ekledi.18 Şubat’ta Ukrayna’dan ayrıldığını kaydeden Marçenko, eşi ile şubat ve martta görüştüğünü ancak birkaç hafta önce bağlantılarının koptuğunu kaydetti. Marçenko, babasının iki gündür eşinin nerede olduğunu bulmaya çalıştığını ancak tüm gözaltı merkezlerinden olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.Marçenko, sesini duyan herkese eşinin yerinin bulunması ve tıbbi gözetim için yardım etme çağrısında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220414/azarov-erdogan-ukraynali-muhalif-lider-medvedcukun-serbest-kalmasi-icin-yardim-edebilir-1055566787.html

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viktor medvedçuk, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), oksana marçenko, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy